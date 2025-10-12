Cote d'Ivoire: Innovation digitale - Le Grenier décroche le Super Prix du Start-up Challenge 2025

La grande finale de la 4e édition du Start-up Challenge, concours national dédié à la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique, s'est tenue ce vendredi 10 octobre 2025 à l'hôtel Noom d'Abidjan-Plateau. Et ce, en présence de nombreux acteurs de l'écosystème numérique, de partenaires institutionnels et du grand public.

Après plusieurs étapes, à savoir, appel à candidatures, bootcamp de formation au Seen Hotel et sessions de pitch devant un jury d'experts, trois projets se sont hissés sur le podium. Le Grenier, porté par Yapo Urbain, a remporté le Grand Prix Moov Africa 2025 d'une valeur de 10 millions de FCFA. Dissoa Cajou s'est classé deuxième avec 5 millions de FCFA. Agriconnect a décroché la troisième place et une enveloppe de 3 millions de FCFA.

À ces distinctions s'ajoute le Prix spécial de l'innovation, attribué à Myfootconnect, qui repart avec 2 millions de FCFA.

Ces récompenses, d'un montant global de 18 millions de FCFA, viennent couronner la créativité, la rigueur et l'audace de jeunes Ivoiriens décidés à transformer leur pays grâce au numérique.

Représentant le directeur général de Moov Africa Côte d'Ivoire, M. Lhoussaine Oussalah, le directeur des services Hicham Ismaïli a salué l'engagement des participants :

« Opérateur global des télécommunications, Moov Africa Côte d'Ivoire oeuvre à rendre le numérique accessible à tous et à stimuler la créativité des jeunes. Avec le Start-up Challenge, nous offrons aux entrepreneurs l'opportunité de transformer leurs idées en solutions concrètes, utiles aux communautés et créatrices de valeur », a-t-il déclaré.

Au-delà des récompenses financières, le Start-up Challenge se positionne comme un véritable incubateur de talents et accélérateur d'idées, offrant un accompagnement technique, un soutien financier et des opportunités de mise en réseau.

S'exprimant avec émotion, Yapo Urbain, lauréat du Super Prix avec Le Grenier, a exprimé sa gratitude : « Ce prix est une formidable opportunité pour innover davantage et répondre efficacement aux besoins des communautés. »

À travers cette initiative, Moov Africa Côte d'Ivoire confirme son engagement à promouvoir la transformation digitale, la création de contenu local et l'entrepreneuriat des jeunes talents ivoiriens, porteurs d'avenir.