À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, l'Espace Ami des Femmes de Korhogo a organisé, le 7 octobre 2025, une importante journée de sensibilisation sur les élections apaisées. Placée sous la supervision du Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, cette initiative s'inscrit dans la dynamique nationale de prévention des conflits et de consolidation de la paix.

Créé en 2021 avec l'appui de l'UNFPA et du Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix, l'Espace Ami des Femmes de Korhogo regroupe 30 leaders associatifs représentant plus de 200 organisations féminines et de jeunesse. Son objectif : faire de la femme et du jeune citoyen des acteurs majeurs de la stabilité sociale.

La cérémonie, tenue au siège de l'Espace Ami des Femmes, a été ouverte par le représentant du Préfet du Poro, le Sous-préfet de Koni. S'en est suivie une table ronde animée par le Dr Soro Fara, 3e adjoint au maire de Korhogo, Mme Koné Kounatio, présidente de l'Alliance pour la Promotion et l'Autonomisation des Femmes, et Mme Coulibaly Salimata, présidente de l'Espace Ami des Femmes.

Les échanges ont mis en lumière la responsabilité citoyenne et le rôle déterminant des femmes et des jeunes dans la prévention des conflits. Tous ont insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour préserver la paix avant, pendant et après le scrutin.

Au total, 271 participants, dont 203 femmes, ont pris part à cette journée d'échanges qui a permis de recueillir les préoccupations locales sur le climat électoral et de renforcer la culture du dialogue. Les participants ont unanimement appelé à la neutralité des acteurs politiques et à la transparence du processus électoral.

L'Espace Ami des Femmes a, par ailleurs, recommandé de multiplier les séances de sensibilisation dans les quartiers et villages, d'impliquer davantage les jeunes leaders, et de favoriser les dialogues intercommunautaires et interreligieux.

En clôture, Mme Coulibaly Salimata a réaffirmé l'engagement de la plateforme à poursuivre les actions d'éducation citoyenne et de sensibilisation pour une Côte d'Ivoire paisible, solidaire et unie.