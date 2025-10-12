Togo: 'Voici mon bilan'

À quelques jours du renouvellement des exécutifs municipaux dans les 117 communes, le maire de Golfe 4 (Lomé), Jean-Pierre Fabre, met en avant son bilan et dévoile une série d'investissements structurants estimés à plus de 2,2 milliards de Fcfa.

Dix chantiers majeurs sont prévus, avec un accent fort sur les infrastructures sportives, commerciales et communautaires.

Parmi les projets annoncés, le site d'Agbadahonou bénéficie d'un investissement prioritaire de plus de 442 millions. Ce lieu, qui avait accueilli les commerçants sinistrés du Grand Marché de Lomé après l'incendie, sera complètement réaménagé avec la construction d'un centre commercial et d'un terrain multisports.

Le programme prévoit également des aménagements paysagers sur six sites de la commune et la réhabilitation de stades.

Cette série d'annonces intervient à un moment clé pour l'opposition, alors que l'élection des maires approche.

Le maire sortant espère bien rempiler pour un nouveau mandat de 6 ans.