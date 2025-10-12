Sénégal: Le ministère des Finances conteste l'abaissement de la notation du pays à Caa1 par Moody's

11 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Demba Dieng

L'agence de notation Moody's a abaissé le vendredi 10 octobre 2025 la note de la dette à long terme du Sénégal à « Caa1 » contre « B3 » auparavant. Elle est assortie d'une perspective négative. Il s'agit de la seconde dégradation réalisée par Moody's depuis le début de l'année pour le pays.

L'agence justifie cette notation par « l'augmentation des risques concernant la trajectoire d'endettement et des liquidités disponibles depuis notre précédente évaluation ».

Dans une note publiée ce samedi, le ministère des Finances et du Budget dit avoir pris connaissance, avec regret, de la décision de l'agence de notation Moody's Investor Services en date du 10 octobre 2025, relative à la notation souveraine de notre pays.

Selon le ministère, cette action, qui abaisse la note de crédit du Sénégal de B3 à Caa1 tout en maintenant une perspective inchangée, repose sur des hypothèses « spéculatives, subjectives et biaisées ».

Le Gouvernement estime ainsi que cette notation ne reflète ni la réalité des fondamentaux économiques du pays, ni les mesures de politique publique mises en oeuvre pour consolider la stabilité budgétaire et renforcer la soutenabilité de la dette.

Le Gouvernement fait allusion aux réformes telles que le Plan de redressement économique et social (PRES), déjà mis en cours d'exécution, notamment à travers l'adoption par l'Assemblée nationale des révisions du Code général des impôts et d'un nouveau Code des investissements.

« De telles initiatives hasardeuses, fondées sur des justifications partielles, prématurées et des sources non dévoilées, viennent confirmer la ligne de conduite douteuse de Moody's envers le Sénégal depuis plusieurs Le Sénégal réaffirme sa détermination à poursuivre des politiques économiques responsables, rigoureuses et transparentes, en parfaite cohérence avec le respect de tous ses engagements et ses objectifs de développement », a souligné le ministère des Finances et du Budget.

