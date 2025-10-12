Sénégal: Élémentaire et préscolaire - Affectation de 4 000 enseignants dès la semaine prochaine

Au total, 4 000 enseignants de l'élémentaire et du préscolaire seront affectés dès la semaine prochaine dans leur établissement respectif. L'annonce a été faite dans le communiqué de presse publié samedi à l'issue de la conférence du gouvernement tenue vendredi.

Le ministère procédera à l'affectation de nouveaux sortants des Centres régionaux de formation des personnels de l'Éducation (CRFPE), de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation (FASTEF) et de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB).

Parmi ce nombre, il est relevé dans le communiqué du gouvernement que 981 professeurs seront affectés cette semaine, conformément à la clé de répartition pour satisfaire les besoins. Il en sera de même pour les 65 professeurs d'EPS de l'enseignement secondaire.

Concernant les 4 000 enseignants de l'élémentaire et du préscolaire, le document renseigne qu'ils sont attendus la semaine prochaine.

« Ces affectations viendront compléter l'effort consenti en mai dernier avec le déploiement de 2 000 enseignants à travers le territoire national. Elles permettront ainsi de mieux couvrir les besoins pédagogiques dans les établissements et de garantir un démarrage effectif des enseignements dès les premiers jours de la rentrée », indique le texte.

Au-delà, le ministère de l'Éducation nationale souligne qu'il organise différents types de mouvements, dans une logique d'optimisation stratégique de la gestion des ressources humaines.

Il s'agit du mouvement national, qui a permis la mutation de 4 952 enseignants, dont 127 pour la formation professionnelle, et des permutations qui ont permis à 785 autres, tous corps confondus, de bénéficier d'une mutation.