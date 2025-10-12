Le coût des travaux de drainage des eaux de pluie dans la ville de Touba est passé de 21 963 665 102 FCFA toutes taxes comprises (TTC) à 28 559 232 940 FCFA. C'est ce qui ressort du communiqué publié samedi par le gouvernement au lendemain de sa conférence de presse.

Initialement estimé à 21 963 665 102 FCFA TTC, le coût des travaux est passé à 28 559 232 940 FCFA TTC. Une évolution qui s'explique, selon la tutelle, par la prise en charge de certaines exigences qui ne figuraient pas dans le marché de base.

Il s'agit particulièrement des mesures conservatoires de 2022 à Keur Niang et Nguélémou avec l'installation de la première conduite de refoulement entre Keur Kabb et Nguélémou. Mais aussi, des mesures conservatoires 2023 et 2024 à Keur Niang, du renforcement des bassins de Darou Rahmane et Podfy. La réalisation d'un deuxième bassin à Keur Niang et de 5 forages supplémentaires a également affecté la hausse de ce coût.

Des équipements installés et d'autres réhabilités

Concernant la consistance des travaux et l'état d'avancement, le document souligne qu'il y a la réalisation de 8,5 km de dalots, de la pose de 4,236 km de conduite DN 400 pour les réseaux secondaires dont les travaux sont terminés.

Les équipes du ministère en charge de l'Hydraulique et de l'Assainissement ont également réalisé dans ce sens l'aménagement d'un bassin d'infiltration de 8 ha à Keur Kabb. Elles ont aussi procédé à la construction du bassin d'écrêtage de Nguélémou sur 2,2 hectares et d'une station de pompage de 3 x 900 m³/h.

La station de pompage de Keur Niang d'une capacité de 2100 m³/h a été renforcée et un deuxième bassin d'écrêtage a été construit à Keur Niang. Pour ce qui est du bassin d'écrêtage de Darou Rahmane, la tutelle signale qu'il a été réparé et renforcé.

Pour le bassin d'écrêtage de Pofdy, il a été renforcé et les talus stabilisés. Les travaux de reprofilage et de bétonnage intégral sont prévus dans un marché complémentaire. Dans ce sens, l'État a fait savoir que 23 forages et 7 piézomètres ont été construits et équipés.