Sénégal: Casamance - Le 'madd labellisé' suscite un intérêt croissant malgré une baisse de la production

Ziguinchor — L'enseigne "madd" de Casamance, récemment enregistrée comme indication géographique protégée (IGP), suscite un engouement croissant de la part des industriels et des acteurs du secteur privé, malgré une baisse notable de la production cette année, a indiqué Mariama Diémé, chargée du développement organisationnel dans le cadre du projet de mise en place de l'IGP.

Le "madd", Saba senegalensis de son nom scientifique, est un fruit sauvage d'Afrique de l'Ouest.

Dans un entretien accordé à l'APS, Mme Diémé a souligné que la labellisation a permis une meilleure organisation de la chaîne de valeur, ainsi qu'une hausse de la valeur marchande du produit.

"De grands industriels, membres ou non de l'Association de l'IGP madd, s'intéressent désormais à ce produit emblématique de la région", a-t-elle déclaré.

La campagne 2025 enregistre une baisse de la collecte au sein de l'Association, estimée à 15 tonnes contre 36 tonnes l'an dernier, a-t-elle fait savoir.

Cette situation, selon Mme Diémé, est liée à "la rareté de la ressource et à la concurrence accrue d'acheteurs informels ".

Toutefois, a-t-elle souligné, " grâce à la structuration mise en place, plus de 30 tonnes ont été collectées de manière organisée, via des prestations de services offertes à des acteurs extérieurs à l'IGP ".

Elle a salué la revalorisation du "madd", qui profite particulièrement aux femmes impliquées dans la cueillette et la transformation, indiquant aussi que des actions sont en cours pour renforcer la commercialisation des produits transformés et leur accès aux circuits de distribution.

Un volet environnemental renforcé

Sur le plan environnemental, plus de 1.800 plants - dont du madd, des manguiers, des agrumes, des palmiers, des baobabs et des moringas - ont été reboisés cette année dans les communes de Nyassia et d'Enampor, dans le but de garantir la pérennité de la ressource, a dit la chargée du développement organisationnel dans le cadre du projet de mise en place de l'IGP.

Mariama Diémé a enfin appelé les populations, en particulier les cueilleurs, à adopter des pratiques responsables, en évitant les feux de brousse, la coupe abusive des lianes ou toute forme de déforestation, afin de se conformer au cahier des charges de l'IGP.

Le projet de labellisation du "madd" de Casamance [...] a pour objectif de soutenir le développement de la filière en vue de son enregistrement en tant qu'indication géographique", a précisé Mariama Diémé.

Il s'agit aussi de développer et de structurer la filière "madd" de Casamance-une région du sud du Sénégal- avec des activités de promotion et d'accès au marché, des innovations technologiques et organisationnelles, selon Mme Diémé.