Sénégal: Une association offre 300 matelas à la prison de Louga

11 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — Le mouvement Collectif des lougatois pour l'entre-aide et la solidarité (CLES) a offert, vendredi, 300 matelas à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Louga, dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des détenus.

"Ce don de 300 matelas est un acte de foi et de solidarité. Tout comme un talibé a besoin d'un parent spirituel, chaque détenu mérite un soutien moral et matériel", a déclaré le président de ladite structure Abdou Coumba Diop lors de la cérémonie de remise du don.

Il a expliqué que cette action s'inscrit dans une démarche de compassion et d'humanisme, rappelant que "la prison ne doit pas être perçue uniquement comme un lieu de sanction, mais aussi d'épreuve et de réinsertion".

Abdou Coumba Diop a également invité la population lougatoise à renforcer cet élan de solidarité, en contribuant à la collecte de 300 matelas supplémentaires pour atteindre les 600 nécessaires à la MAC de Louga.

Il a par ailleurs exhorté les bonnes volontés à appuyer les détenus dans d'autres domaines essentiels tels que l'hygiène et la santé, à travers des dons de savon, d'eau de Javel et de produits de première nécessité.

Le président du mouvement CLES a tenu à remercier toutes les personnes ayant facilité cette initiative, saluant le maire de Louga, Moustapha Diop, actuellement en détention, qu'il a présenté comme l'un des inspirateurs de cette action solidaire.

