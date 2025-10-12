Sénégal: Le Manège - 20 ans de passerelle culturelle entre Dakar et Paris (diplomate)

Dakar — La galerie Le Manège, qui célèbre cette année son 20e anniversaire, s'est imposée comme un lieu emblématique de la scène artistique dakaroise et un pilier de la coopération culturelle franco-sénégalaise, a déclaré vendredi à Dakar, Laurent Viguier, directeur de l'Institut français et conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Sénégal.

"Au fil des années, Le Manège est devenu un lieu incontournable des scènes artistiques de Dakar et s'inscrit pleinement dans l'esprit et la mission de l'Institut français, relativement la coopération culturelle entre le Sénégal et la France", a-t-il notamment dit lors de la célébration des vingt ans de cette entité.

Cette mission, rappelle-t-il, permet de faire de la culture non seulement un "levier" de diplomatie, mais aussi, un espace de "dialogue" entre les peuples, tout en tenant compte des dynamiques propres au contexte sénégalais.

" (...) c'est un espace d'exposition, mais aussi de rencontres, d'échanges, et cette galerie incarne la volonté de promouvoir la création contemporaine, de valoriser les scènes artistiques locales et internationales, et de favoriser, in fine, le dialogue entre le Sénégal, la France, mais aussi d'autres régions du monde", a-t-il fait valoir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Laurent Viguier a toutefois émis le souhait de voir "Le Manège", demeurer dans les 20 prochaines années, l'un des "coeurs battants" de cet "épicentre de la création ouest-africaine pour les arts visuels que symbolise Dakar".

"Depuis 2005, la galerie a su s'imposer comme un pont entre les cultures, un lieu de rencontre et de métissage où les talents d'ici, dialoguent avec ceux de la France et du monde entier", a quant à lui, soutenu, le directeur général de la culture, Abdou Diatta.

Il a rappelé que durant 20 ans, Le Manège a non seulement accompagné plus de 300 artistes, mais aussi présenté plus d'une centaine d'expositions et enregistré huit participations à la Biennale de Dakar.

"Mais au-delà des chiffres, c'est la qualité, l'audace et la diversité de la programmation qui font la force du Manège. Des figures majeures de notre scène contemporaine ont trouvé ici un écrin pour leur galerie, pour leurs talents", s'est-il réjoui.