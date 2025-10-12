Burkina Faso: Etoile du Faso - Silmiraogo Nabalma, le porte-voix des Koulsé

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ses activités de la deuxième phase de la 2e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC), le ministère de la Justice et des Droits humains chargé des Relations avec les Institutions a tenu, le vendredi 10 octobre 2025 à Kaya, une rencontre d'échange et de partage d'expériences entre de l'étoile du Faso des Koulsé et les forces vives de la région.

Le visage de l'Etoile du Faso des Koulsé a été dévoilé aux populations de la région le vendredi 10 octobre 2025 à Kaya au cours d'une rencontre d'échange et de partage d'expériences entre quatre étoiles du Faso du Centre, leur homologue des Koulsé et la jeunesse de la région majoritairement des étudiants du Centre universitaire polytechnique de Kaya. Il s'agit de Silmiraogo Nabalma, opérateur économique et actuel premier vice-président de la Délégation spéciale de Boussouma.

Sonkogl-naaba du Dima de Boussouma, il est la 16e étoile du Faso parmi plusieurs figures « emblématiques » telles que l'artiste-musicien Floby, l'athlète Hugues Fabrice Zango et l'haltérophile Iron Baby.

Né en 1960 à Boussouma, père de cinq enfants et libéré de ses obligations militaires en octobre 1987, M. Nabalma est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Génie civil de l'Ecole nationale supérieure de Libreville et INSA (Toulouse) depuis 1980/1986 après avoir obtenu son BAC C au Lycée Philippe Zinda Kaboré de Ouagadougou en 1980.

D'octobre 1987 à nos jours, l'enseignant vacataire dans des écoles supérieures en génie civil a occupé plusieurs postes de responsabilité allant d'ingénieur d'étude et de contrôle au directeur général des entreprises pétrolières dans la zone Afrique en passant par directeur des opérations cluster, contrôleur technique et chef de division et département des ouvrage d'art et génie civil.

Décoré dans l'Ordre du Mérite burkinabè avec agrafe commerce en 2008, l'étoile du Faso des Koulsé dans sa prise de parole a invité la jeunesse burkinabè à bâtir leur vie sur trois valeurs cardinales que sont l'honnêteté, l'intégrité et le respect d'autrui. « Il faut toujours rejeter le gain facile et la corruption dans toutes ses formes.

La jeunesse doit se former, se forger d'exemplarité, d'intégrité et de capacité », a insisté M. Nabalma. L'étoile du Faso des Koulsé a exhorté la jeunesse à ne jamais trahir sa patrie pour des opportunités éphémères.

« La vie est remplie de talents et montrez-les dans la dignité et de façon honnête et transparente. N'ayant pas peur de situations difficiles. Surmontez-les pour rendre compte que la vie a un sens ou des intérêts », a moralisé les participants. Il a rassuré de sa disponibilité à partager son expérience de vie à la jeunesse dans les temples du savoir.

Ses homologues du Centre tels que Serge André Bayala, Rasmata Ilboudo/Diallo et Inoussa Saré, président des étoiles du Faso, etc. ont tous invité la jeunesse à cultiver quotidiennement les valeurs culturelles positives telles que l'amour de la patrie, le respect de l'aîné, le refus du gain facile, etc.

Après avoir félicité l'étoile du Faso des Koulsé pour sa désignation, le gouverneur de ladite région, Blaise Ouédraogo a indiqué cette rencontre a pour objectif de raviver la fibre patriotique chez les étudiants, en particulier et la jeunesse en général.

« Il s'agit de permettre à l'étoile du Faso des Koulsé de partager avec les jeunes ses modèles de créativité, de combativité et d'engagement citoyen. Ce qui permettra de susciter l'ambition, l'audace, la patience et la persévérance chez les jeunes qui sont désormais la fierté de notre Nation », a souligné le gouverneur Ouédraogo.

Dans ce contexte de crise sécuritaire, il a déclaré que le défi actuel en tant que Nation est de continuer de promouvoir les valeurs citoyennes et patriotiques. « C'est en élevant ceux qui incarnent et s'engagent en faveur de ces valeurs que nous construirons un avenir meilleur pour notre pays. Alors que nous magnifions vos qualités et vos performances, je vous réitère mes encouragements à poursuivre vos efforts avec plus de détermination, car vos actions dépassent le simple cadre individuel.

Elles inspirent la mémoire collective en faveur d'un Burkina Faso uni et solidaire », s'est réjoui Blaise Ouédraogo. Dans leur prise de parole, les participants ont félicité et encourage l'étoile du faso des Koulsé tout en rassurant à poursuivre ses pas pour un Burkina Faso meilleur.