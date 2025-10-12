Tunisie: Lancement d'un projet ambitieux de modernisation du Colisée d'El Jem

TUNIS/Tunisie — L'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle a engagé un vaste projet de modernisation et de valorisation du Colisée d'El Jem, l'un des plus grands monuments romains du monde.

Objectif: renforcer l'attractivité touristique et améliorer les conditions d'accueil des visiteurs.

Ce projet ambitieux, entend transformer la visite du Colisée en expérience culturelle et sensorielle complète.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Tarek Abbouda, représentant régional de l'agence pour le Sahel, il s'agit d'un programme structuré autour de plusieurs volets : éclairage artistique, amélioration des infrastructures, et création de nouveaux espaces d'accueil et de services.

Le projet d'éclairage architectural vise à mettre en valeur les lignes et volumes du monument, de jour comme de nuit, en le dotant d'un système lumineux fixe et économe en énergie.

Son coût global est estimé à 5 millions de dinars, et les travaux devraient débuter en janvier 2026, une fois le dossier d'appel d'offres finalisé.

Parallèlement, l'agence a déjà entamé, depuis septembre 2025, des travaux de réhabilitation du pavillon d'accueil, des unités sanitaires et de la clôture extérieure pour un montant d'environ 780 000 dinars.

Un autre chantier porte sur la mise aux normes du parcours de visite et des garde-corps des gradins, selon les spécifications de la protection civile, pour 450 000 dinars.

À moyen terme, un centre d'accueil moderne sera construit à l'arrière du monument, côté jardin.

Il comprendra une billetterie, un point de vente de produits culturels et des loges pour artistes.

Le projet, inscrit au budget 2027, est évalué à 2 millions de dinars.

Le musée d'El Jem bénéficiera lui aussi d'un programme de réhabilitation, comprenant la clôture, les sanitaires et l'entretien général, pour 450 000 dinars.

Dans une démarche inclusive, l'agence projette l'installation d'un ascenseur électrique destiné aux personnes à mobilité réduite.

Selon Rached Hamdi, responsable scientifique du site, le Colisée d'El Jem, construit vers 238 apr. J.-C., demeure dans un état remarquable après 1 750 ans d'histoire.

Témoignage vivant du génie architectural romain, ce monument impressionne par sa solidité, son esthétique et son pouvoir d'attraction.

Chaque été, il accueille de grands événements culturels, dont le Festival international de musique symphonique, symbole du dialogue entre patrimoine millénaire et création contemporaine.