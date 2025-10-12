Ethiopie: La ministre des Affaires du Cabinet a souligné la nécessité d'une collaboration accrue pour assurer la cybersécurité

11 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Reconnaissant le lien étroit entre la cybersécurité et la souveraineté nationale, la chef du cabinet du Premier ministre et ministre des Affaires du Cabinet, Alemtsehay Paulos, a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts conjoints dans ce domaine.

Le 6e Mois national de la cybersécurité a été lancé aujourd'hui à Addis-Abeba afin de sensibiliser le public à l'importance de la protection numérique.

À l'occasion, Alemtsehay a rappelé que, dans un contexte numérique en rapide mutation, la cybersécurité constitue désormais un pilier essentiel de la souveraineté nationale de l'Éthiopie.

Elle a précisé qu'elle joue un rôle déterminant dans le renforcement de la résilience du pays face aux menaces cybernétiques croissantes.

Elle a également souligné que cette initiative nationale représente à la fois une plateforme éducative et un appel à l'action, invitant les citoyens et les organisations à accorder une priorité accrue à leur sécurité numérique.

La campagne d'un mois vise à informer les citoyens, les entreprises et les institutions sur les risques émergents dans l'espace numérique et à promouvoir les meilleures pratiques pour s'en prémunir.

Pour sa part, la directrice générale de l'Agence de sécurité des réseaux d'information (INSA), Tigist Hamid, a mis en avant l'importance d'approches globales et coordonnées de la cybersécurité, à un moment où l'Éthiopie intensifie sa transformation numérique.

Elle a souligné que chacun a un rôle à jouer dans la protection de l'espace numérique, précisant que les programmes de sensibilisation et les tables rondes organisés à travers le pays contribuent à doter les citoyens et les institutions des connaissances et outils nécessaires pour se défendre contre les menaces en ligne.

Les efforts entrepris par l'Éthiopie pour consolider son infrastructure numérique et renforcer la cybersécurité constituent un levier essentiel pour un développement durable et sécurisé.

Selon Tigist, cette campagne contribue à bâtir un environnement numérique plus sûr, favorable à la croissance économique et à la protection des citoyens.

