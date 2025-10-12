Ethiopie: Le rôle de leadership du pays consolide l'action du HCR lors de la 76e session du Comité exécutif

Addis-Abeba — L'engagement constant de l'Éthiopie en faveur de la protection des réfugiés et son rôle de premier plan sur la scène humanitaire ont été largement salués lors de la séance de clôture de la 76e session du Comité exécutif du HCR à Genève.

Au cours de cette réunion, l'Ambassadeur Tsegab Kebebew, Représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies à Genève, a été élu Premier Vice-Président du Bureau du Comité exécutif du HCR, marquant une reconnaissance importante de la contribution de l'Éthiopie aux efforts internationaux en matière de protection des réfugiés.

Sa nomination, proposée par le Groupe africain et soutenue par la Norvège, reflète un large consensus régional et international. La présidence du Bureau a, pour sa part, été confiée à l'Ambassadeur Oike Atsuyuki du Japon.

L'année précédente, l'Ambassadeur Tsegab avait occupé le poste de Deuxième Vice-Président.

Conformément à la tradition du Comité exécutif, cette progression assure la continuité des travaux du Bureau et garantit une représentation géographique équilibrée.

Le Groupe africain et la Norvège ont félicité l'Ambassadeur Tsegab pour sa contribution au bon fonctionnement du Bureau et ont exprimé leur confiance en son leadership, rappelant son rôle actif dans les mécanismes multilatéraux à Genève, notamment en tant que président du Groupe de soutien de l'UNDRR et coordonnateur du Groupe des ambassadeurs africains sur les questions de santé.

Les participants ont également salué le rôle déterminant de l'Éthiopie, l'un des plus grands pays d'accueil de réfugiés en Afrique, pour son engagement constant en faveur de la protection, de l'inclusion et des droits des réfugiés, ainsi que pour sa participation active aux initiatives régionales et internationales liées à l'action humanitaire et à la recherche de solutions durables aux déplacements forcés.

La 76e session du Comité exécutif du HCR, ouverte le 6 octobre à Genève, s'est officiellement close le 10 octobre.