Togo: Électrification rurale - Le PEP'S apporte la lumière dans près de 4 000 villages

Plus de 50 000 lampadaires solaires ont été installés dans 4.600 localités dans le cadre du Programme électrification public solaire rural (PEP'S Rural).

Soutenu par la France et réalisé par la société Sunna Design, le PEP'S, d'un montant de 50 millions d'euros, s'inscrit dans une démarche de développement durable pour réduire la fracture énergétique.

Le déploiement concerne, notamment, la région des Savanes (nord).

La mise en oeuvre du PEP'S Rural répond à une ambition des pouvoirs publics de promouvoir la transition énergétique en s'appuyant notamment sur l'énergie solaire pour une solution propre et durable.

Le projet a ciblé prioritairement les zones rurales, frontalières et mal desservies par le réseau électrique.

Il est piloté par l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER).