Tunisie: Mahdia - Approvisionnement en eau potable pour 2 300 familles à Oued Beja et alentours

TUNIS/Tunisie — Un projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable au profit de quelque 2 300 familles des localités d'Oued Béja-Nord et Oued Béja-Sud (délégation de Sidi Alouane, gouvernorat de Mahdia) sera prochainement lancé, a indiqué à l'Agence TAP le chef du district de la SONEDE à Mahdia, Naïm Salem.

Le projet, actuellement en phase de signature des contrats, prévoit la construction d'un réservoir semi-enterré d'une capacité de 1000 m³ dans la localité de Ghdeira moyennant une enveloppe d 2,9 millions de dinars, a précisé la même source, ajoutant que l'entrepreneur a été désigné et les études techniques ont été déjà lancées.

Les habitants d'Oued Béja ont longtemps souffert de coupures d'eau répétées, au point de manifester et de bloquer les routes pour attirer l'attention sur leurs difficultés, a rappelé Salem.

« Les familles ont vécu un véritable calvaire causé par le manque d'eau », confie Ahmed, 52 ans, soulignant que l'achat d'eau en bouteilles, malgré les faibles moyens, ne suffisait pas pour les besoins domestiques, notamment pour la lessive et l'hygiène.

Selon l'un des habitants, certaines coupures prolongées avaient même provoqué, en 2018, des maladies liées au manque d'hygiène chez les enfants et les élèves.

Durant l'été 2025 a toutefois la situation a connu une nette amélioration, même si la crainte d'un retour des pénuries demeure, notamment dans les zones situées en altitude, où la pression du réseau reste insuffisante.

La SONEDE s'emploie à renforcer la pression et à mieux contrôler l'usage de l'eau, souvent détournée pour l'irrigation agricole.

Le projet à venir bénéficiera également aux localités voisines, telles que Ouled Bellil, El Khecha, Ouled Bouzid, El Ayayta, Ouled Berrim, El Mejria, Ouled Essghaier et Ghdeira.

Il sera accompagné par le remplacement annuel de cinq kilomètres de conduites, ainsi que de branchements et compteurs vétustes.

Parmi les nouveaux chantiers figurent l'alimentation en eau potable de la zone industrielle d'El Jem, dont l'avancement atteint 95%, et le raccordement de 450 familles pour un coût de 1,9 million de dinars, qui débutera la semaine prochaine.

Un autre projet de renforcement des infrastructures de plusieurs quartiers de Melloulech sera financé dans le cadre d'un partenariat de coopération décentralisée avec la municipalité de Ramonville (France) pour un montant de 432 mille dinars.

Le responsable a également souligné le déficit de contrôle sur l'usage de l'eau potable à des fins agricoles, notamment par 39 groupements hydrauliques dont les dettes envers la SONEDE s'élèvent à environ 900 000 dinars.

Malgré ces défis, le taux de raccordement au réseau atteint 100% dans les zones urbaines du gouvernorat de Mahdia, contre 98% dans les zones rurales, avec des disparités selon les délégations.