Congo-Brazzaville: Environnement - Réflexions autour de la protection des défenseurs des droits humains à Pointe-Noire

Un atelier d'information et de partage de connaissances sur l'initiative Lead (Réseau des leaders, activistes et défenseurs de l'environnement) à l'endroit des défenseurs des droits humains et environnementaux en Afrique centrale a été organisé, du 9 au 10 octobre, à Pointe-Noire.

Organisé par Global Participe que dirige Yvan Kibangou Ngoy, son directeur exécutif en partenariat, avec International Global Witness, l'atelier a réuni les membres de la société civile de Pointe-Noire, de Brazzaville, de Nkayi ainsi que certains activistes intervenant en ligne résidents au Gabon, en Angola, au Tchad, en République démocratique du Congo et en Centrafrique, tous animés par le souci d'unir leurs efforts afin de répondre aux questions et proposer des stratégies pouvant permettre l'initiative Lead de soutenir leur plaidoyer dans les espaces climatiques multilatéraux.

Cet atelier a eu aussi pour but de cartographier les principales menaces auxquelles sont confrontés les défenseurs de l'environnement au Congo et dans la sous-région Afrique centrale.

L'autre objectif a été aussi de co-créer un réseau d'acteurs multilatéraux axé sur les défenseurs des écosystèmes. Un espace collaboratif permettant aux dirigeants gouvernementaux, aux universitaires, aux médias, aux défenseurs des droits humains et environnementaux d'unir leurs efforts pour la cause commune qu'est la protection de l'environnement.

Ainsi, pendant les deux jours des travaux, les discussions et échanges ont porté sur les objectifs de Lead dans les espaces multilatéraux et comment ce réseau doit-il opérer au niveau régional pour que les perspectives territoriales soient relayées à l'échelle multilatérale.

La constance s'est dégagée sur la nécessité d'engager les Etats sur l'obligation de reconnaître et de protéger les défenseurs des droits environnementaux et la nécessité d'élaborer une feuille de route qui portera sur la mise en place d'une plateforme sous-régionale jouissant d'une reconnaissance légale.

Les recommandations adoptées expriment la nécessité pour Lead d'assurer un accompagnement de l'existence des organisations de la société civile, des défenseurs des droits environnementaux. Aussi, Lead devra aborder la question cruciale relative au rétrécissement de l'espace civique qui enfreint de façon frappante les activités des droits environnementaux.

Signalons que les défenseurs de l'environnement mènent constamment des actions pour protéger la planète et s'attaquer aux causes profondes de la crise climatique. Ils continuent d'être la force motrice dans le plaidoyer pour les actions urgentes qui sont nécessaires afin de lutter contre le changement climatique.

Cependant, nombreux d'entre eux font l'objet des menaces, harcèlements, assassinats ou tentatives d'assassinat. D'où la nécessité de conjuguer les efforts pour enfreindre ces tendances et velléités visant à décourager leurs actions et renforcer davantage la reconnaissance, la participation et la protection des défenseurs de l'environnement.