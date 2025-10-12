Sénégal: Saint-Louis - Des députés saluent le dynamisme des acteurs culturels et touristiques

Saint-Louis — Le président de la commission Culture et Communication de l'Assemblée nationale, Aliou Sène, a salué samedi l'engagement et la passion des acteurs de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Saint-Louis (nord).

"Nous sommes ravis de constater l'engagement et la passion qui animent les acteurs culturels, touristiques et artisanaux de cette ville de Saint-Louis. Nous partageons votre conviction que la culture, l'artisanat et le tourisme sont des secteurs clés pour le développement économique et social de notre pays", a déclaré Aliou Sène.

Il intervenait à l'occasion d'une rencontre avec les acteurs culturels, touristiques et artisanaux.

Outre des parlementaires, la directrice du Centre culturel régional de Saint-Louis, Sira Bâ Dieng, la directrice déléguée de l'Institut français de Saint-Louis, Sarah Camara, le président de l'association Saint-Louis Jazz, Idriss Benjelloun, entre autres, personnalités ont été pris part à cette rencontre.

Aliou Sène s'est dit également convaincu que cette rencontre est une occasion unique de partager leurs expériences et leurs idées pour promouvoir le développement culturel, artisanal et touristique de Saint-Louis classé en 2000 comme patrimoine mondial de l'UNESCO.

Selon lui, la commission qu'il dirige est déterminée à soutenir les initiatives culturelles, touristiques et artisanales de notre pays.

"Nous allons prendre en compte vos préoccupations et vos suggestions pour élaborer des politiques et des programmes qui valorisent notre patrimoine culturel et qui favorisent le développement touristique et artisanal de nos régions", a-t-il promis devant les acteurs concernés.

Il a dit recueillir lors des échanges, des informations précieuses sur les défis et les opportunités liés au développement culturel, artisanal et touristique de Saint-Louis.

"Nous sommes convaincus que votre expertise et votre engagement contribueront à l'élaboration de stratégies efficaces pour promouvoir notre culture et notre patrimoine", a-t-il poursuivi.

Dans son intervention, le député Alioune Dièye du département de Saint-Louis a plaidé pour la préservation du patrimoine architectural de l'Île de Saint-Louis.