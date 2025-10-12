Sénégal: Tambacounda - La banque de sang de l'hôpital régional confrontée à des 'situations fluctuantes' (directeur)

Tambacounda — Le directeur du Centre hospitalier régional de Tambacounda, Mamadou Sylla, a invité, samedi, les populations dela région à intensifier leurs dons de sang, affirmant que la banque de sang de cet établissement sanitaire vit "des situations fluctuantes avec des moments extrêmement difficiles".

Mamadou Sylla s'exprimait en marge de la deuxième édition de la journée de don de sang organisée par l'Amicale du Comité régional de développement (CRD) de Tambacounda, en présence de l'adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, Diarryatou Ndiaye.

Cette deuxième édition de don de sang s'inscrit dans le cadre du plan d'action de cette association regroupant des agents de l'Etat en service dans cette région orientale du Sénégal.

"Pour la banque de sang, on a des situations fluctuantes, il y a des moments où pratiquement, on n'a pas de poches de sang et c'est extrêmement difficiles avec les accidents de la circulation[...] avec des blessés qui ont besoin de sang et les femmes en état de grossesse qu'on en reçoivent beaucoup et qui ont également besoin de poche dans certaines situations", a déclaré Mamadou Sylla.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous invitons les populations à se rendre régulièrement au niveau de l'hôpital pour donner du sang parce que vraiment, c'est un acte noble et nous tous, nous pouvons en avoir besoin dans certaines situations difficiles", a-t-il lancé.

Le directeur du centre hospitalier régional de Tambacounda a salué l'engagement et la mobilisation des agents de l'Etat à travers cette journée de don de sang qui a permis de collecter une centaine de poches.

"Nous sommes à une centaine de poches de sang collectées, j'espère d'ici la fin de la journée, nous allons pouvoir en collecter 150", a-t-il souligné.

L'adjointe au gouverneur, chargée du développement Diarryatou Ndiaye, a magnifié la forte mobilisation des forces de défense et de sécurité, les chefs de services et le personnel de l'administration territoriale à l'occasion de cette journée de don de sang.

Elle a encouragé les populations à développer la culture du don de sang, rappelant la position géographique du Centre hospitalier régional qui accueille des patients des régions de Tambacounda et de Kolda ainsi que des malades venus de la sous-région.