Afrique: Éliminatoires CM 2026 - Cinq pays africains proches de la qualification

Dakar — Cinq pays d'Afrique de l'Ouest -- Sénégal, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Bénin et Ghana -- sont en pole position pour obtenir les cinq dernières places qualificatives directes de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026.

Dans la la zone Afrique du nord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte ont déjà validé leur qualification pour le Mondial prévu aux Etats-Unis, Mexique et Canada.

A l'ultime journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévue lundi et mardi, les représentants des deux Unions des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) A et B sont bien placés pour imiter les pays de l'Union nord-africaine de football (UNAF).

Leader du groupe B, avec 21 points, le Sénégal reçoit mardi la Mauritanie. Les Lions n'ont besoin que d'un match nul pour valider leur ticket pour le Mondial.

Les protégés de Pape Bouna Thiaw ont dominé (5-0) le Soudan du Sud, poursuivant leur série d'invincibilité depuis 25 matchs.

Ils ont inscrit 10 buts lors des trois dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde.

En cas de qualification mardi, les Lions vont disputer leur quatrième Mondial, leur troisième consécutive.

Le dauphin du Sénégal, la République démocratique du Congo (RDC) doit impérativement battre le Soudan et espérer un faux pas du Sénégal.

Dans la poule C, le Bénin est proche d'une qualification historique au Mondial d'Amérique du nord.

Les Guépards ont consolidé vendredi leur première place en allant battre (1-0) le Rwanda, prenant ainsi une sérieuse option pour la qualification.

Mais, ils devront surveiller leurs poursuivants, l'Afrique du Sud et le Nigeria.

Le Bénin effectue un déplacement périlleux au Nigeria. De son côté, l'Afrique du Sud accueille le Rwanda.

Dans la poule D, le Cap-Vert est à un pas de réaliser une qualification historique à la Coupe du monde.

Lundi les Requins bleus ont une chance de confirmer leur bon parcours aux éliminatoires en validant leur billet pour le Mondial en accueillant l'Eswatini.

Les champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire, leader du groupe F avec 23 points vont tenter à domicile de se qualifier. Ils reçoivent le Kenya.

Son dauphin, le Gabon (22 points) va essayer de battre le Burundi, en espérant un faux pas des Éléphants.

Dans la poule I, le leader le Ghana accueille le Comores pour consolider son fauteuil et se qualifier à la Coupe du monde.

-Voici le programme de la 10eme journée des éliminatoires de la Coupe du monde :

Dimanche

Zambie-Niger (Groupe E)

Tchad-Centrafrique (Groupe I)

Burkina Faso-Éthiopie (Groupe A)

Djibouti-Sierra Leone (Groupe A)

Égypte-Guinée-Bissau (Groupe A)

Ghana-Comores (Groupe I)

Mali-Madagascar (Groupe I)

-Lundi :

Soudan du Sud-Togo (Groupe B)

Guinée Équatoriale-Liberia (Groupe H)

Sao Tomé-et-Principe-Malawi (Groupe H)

Tunisie-Namibie (Groupe H)

Lesotho-Zimbabwe (Groupe C)

Cap-Vert-Eswatini (Groupe D)

Maurice-Libye (Groupe D)

Cameroun-Angola (Groupe D)

-Mardi :

Seychelles-Gambie (Groupe F)

Afrique du Sud-Rwanda (Groupe C)

Nigeria-Bénin (Groupe C)

Guinée-Botswana (Groupe G)

Somalie-Mozambique (Groupe G)

Algérie-Ouganda (Groupe G)

RD Congo-Soudan (Groupe B)

Sénégal-Mauritanie (Groupe B)

Maroc-Congo (Groupe E)

Gabon-Burundi (Groupe F)

Côte d'Ivoire-Kenya (Groupe F)