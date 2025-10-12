Sénégal: La formation continue, un enjeu majeur pour l'efficacité des conseils d'administration, selon Habib Sy

11 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par AFD/SMD/ASB

Dakar — Le président d'honneur du Cercle des administrateurs publics (CAP) Habib Sy, a insisté, samedi, sur l'importance de la formation continue pour les présidents de conseils d'administration, une approche essentielle à la réussite de cette mission de contrôle et d'orientation stratégique.

S'exprimant lors de l'assemblée générale du CAP, placée "sous le signe de l'excellence administrative, de la transparence et de la transmission des valeurs républicaines", le président du Conseil d'administration de la société nationale d'électricité (SENELEC) a rappelé que leurs missions exigent des compétences en finance, comptabilité, trésorerie, droit, entre autres.

De ce point de vue, il estime que sans une formation adéquate, il est impossible pour les administrateurs d'exercer efficacement un rôle de surveillance.

Selon lui, le CAP permet de structurer le travail des présidents de conseils d'administration, de faciliter leur collaboration avec les autorités et ainsi renforcer l'efficacité de la gouvernance.

Avant la mise sur pied du Cercle des administrateurs publics, "chaque président agissait individuellement. Aujourd'hui, la formation continue et le partage d'expériences permettent d'améliorer la supervision des entreprises", s'est-il réjoui.

Le président du CAP, Lansana Gagny Sakho, a pour sa part mis en avant les actions réalisées au cours de l'année, notamment la conférence des administrateurs et managers publics en janvier 2025 et les alliances stratégiques signées avec la Cour des comptes et l'Ordre national des experts comptables, visant à renforcer les compétences et la pratique professionnelle des administrateurs.

En perspective, le CAP prévoit de remettre prochainement au président de la République son rapport d'activité, accompagné de recommandations fortes, a annoncé M. Sakho, par ailleurs président du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux de l'Etat (APIX).

