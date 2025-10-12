Sénégal: Promotion de l'excellence scolaire à Mbeuleukhé - El Malick Ndiaye honore les élèves méritants (images)

11 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Ce samedi 11 octobre, Mbeuleukhé, localité du département de Linguère, a accueilli une cérémonie haute en symboles. Présidée par El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication du parti PASTEF et président de l'Assemblée nationale, cette rencontre visait à récompenser les élèves les plus méritants de l'arrondissement de Yang-Yang.

En présence des autorités locales, des responsables scolaires et des parents, l'événement a été l'occasion de réaffirmer un engagement fort : celui de valoriser l'excellence scolaire et de promouvoir une éducation de qualité. « L'éducation reste un levier fondamental du développement humain et social », a déclaré M. Ndiaye, qui a salué la discipline, le travail et la persévérance des élèves, tout en rendant hommage au dévouement des enseignants.

Profitant de cette tribune, le président de l'Assemblée nationale a annoncé plusieurs mesures d'envergure pour renforcer le système éducatif national. Parmi elles, l'érection du district de Dahra en Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF), la création prochaine d'un Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP), ainsi que l'ouverture d'un Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (LYNAQE) dans la région de Louga.

Avant la cérémonie, El Malick Ndiaye a été reçu par le Khalife de la famille du marabout El Hadji Daouda Dia, Serigne Maboury Dia, qui a formulé des prières pour lui et pour les plus hautes autorités du pays, notamment le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.

