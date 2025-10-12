Soudan: Représentant permanent du pays à Genève s'adresse une réunion conjointe sur la situation humanitaire au Souda

L'Ambassadeur Hassan Hamid, Représentant permanent du Soudan à Genève, a pris la parole lors d'une réunion d'information conjointe de haut niveau organisée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) au siège de l'ONU à Genève, avec la participation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de Médecins Sans Frontières (MSF).

Dans son discours, l'Ambassadeur Hamid a passé en revue la situation humanitaire et sanitaire générale du pays, en insistant sur la situation à El-Fashir, Dallang et Kadougli.

Il a condamné le silence de la communauté internationale face aux atrocités et aux crimes commis par la milice rebelle des Forces de soutien rapide (FSR), notamment le recours au siège et à la famine pour tuer ou déplacer de force des civils, au mépris flagrant des appels internationaux, notamment de la résolution 2736 du Conseil de sécurité de l'ONU, ignorée par la milice rebelle.

L'Ambassadeur Hamid a également souligné l'augmentation du taux de retour volontaire des personnes déplacées et des réfugiés, citant un récent rapport de l'OIM faisant état du retour de plus de deux millions de personnes le mois dernier dans les zones reprises sous contrôle gouvernemental, témoignant clairement de la confiance de la population envers son gouvernement et les institutions nationales, en particulier les Forces armées soudanaises (FAS). Il a souligné qu'aucun des rapatriés ne s'était rendu dans les zones encore sous contrôle de la milice rebelle.

Le Représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies à Genève a ensuite passé en revue les efforts déployés par le gouvernement pour apporter une aide d'urgence aux rapatriés, notamment la fourniture de services de base, et a exhorté les organisations humanitaires à lancer des projets immédiats pour soutenir ces efforts.

Il a souligné la priorité accordée par le Gouvernement de l'Espoir au rétablissement des services essentiels, à la réhabilitation des installations détruites par les milices terroristes et à la préparation du pays à l'accueil des rapatriés.

L'Ambassadeur Hamid a consacré une grande partie de son intervention à la situation sanitaire, évoquant le ciblage et les actes de vandalisme systématiques du système de santé national.

Il a appelé les organisations internationales spécialisées à soutenir les efforts importants déployés par le ministère fédéral de la Santé pour lutter contre la propagation de la dengue dans plusieurs États.

Avant la réunion d'information, la Mission soudanaise à Genève avait soumis aux dirigeants des organisations internationales compétentes des listes de besoins urgents liés à la lutte contre la dengue et aux urgences liées à la saison des pluies.

En conclusion, le Représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies à Genève a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accélérer toutes les procédures nécessaires pour faciliter le travail des organisations humanitaires internationales opérant au Soudan.