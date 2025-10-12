Dans une déclaration publiée vendredi, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a condamné avec la plus grande fermeté les meurtres et les blessures incessantes de civils commises par les Forces de soutien rapide (FSR) rebelles à Al Fasher, au Nord Darfour.

Selon les sites d'information de l'ONU, les rapports indiquent qu'au moins 53 civils ont été tués et plus de 60 autres blessés par les FSR rebelles entre le 5 et le 8 octobre, tandis que les premières informations provenant de la région suggèrent que ce nombre pourrait être plus élevé.

Le Haut-Commissaire Volker Türk a déclaré : « Je suis consterné par le mépris délibéré et absolu des Forces de soutien rapide pour la vie des civils. Malgré les appels répétés, y compris les miens, à accorder une attention particulière à la protection des civils, elles continuent de tuer, de blesser et de déplacer des civils, et d'attaquer des cibles civiles, notamment des abris pour personnes déplacées, des hôpitaux et des mosquées, au mépris total du droit international. Cela doit cesser. »