Soudan: La ministre des Affaires du Cabinet salue les efforts de la diplomatique soudanaise dans les forums étrangers

11 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La Dr Lamia Abdel Ghaffar, ministre des Affaires du Cabinet, a s'informé , lors d'une visite d'inspection au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale , sur l'avancement des travaux du ministère.

Lors de cette visite, elle a rencontré l'ambassadeur Mohieddin Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en présence du lieutenant-général Mohamed Al-Gali Ali Youssef, secrétaire général du Conseil de souveraineté de transition, et l'ambassadeur Ali Mohamed Ali, secrétaire général du Conseil des ministres.

Elle a visité les différents départements du ministère et a salué les efforts déployés par le ministère des Affaires étrangères pour défendre les droits et les acquis du Soudan dans les forums internationaux et régionaux.

Au cours de la réunion, l'accent a été mis sur le renforcement de la coordination entre les deux ministères pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

