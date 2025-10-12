Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - Clôture de l'identification en ligne et lancement des prochaines étapes

Le Commissariat du Hadj a annoncé la fin officielle de la phase d'identification en ligne des candidats au pèlerinage à La Mecque, ce samedi 11 octobre 2025, à 15h. Cette étape marque une avancée majeure dans l'organisation du Hadj 2026, dont le quota de 5000 pèlerins a été entièrement atteint et réparti selon les statistiques de représentativité fournies par l'ANSTAT, couvrant l'ensemble des districts, régions et la diaspora ivoirienne.

Dans son communiqué, le Commissariat du Hadj invite les candidats qui n'ont pas encore pu accéder à leur fiche d'identification à le faire dès le lundi 13 octobre 2025. Munis de leur numéro de passeport enregistré lors de l'inscription, ils pourront se rendre sur le site officiel www.monhadj.ci, dans l'onglet Espace pèlerin, pour télécharger et imprimer leur fiche.

Cette précision vise à garantir que tous les candidats validés disposent des documents nécessaires avant les étapes suivantes du processus. Le Commissariat rappelle en effet que les consultations médicales préalables au pèlerinage sont prévues pour le mardi 14 octobre 2025, tandis que le paiement du coût du Hadj au Trésor public, accompagné de la prise des empreintes digitales, se déroulera le jeudi 16 octobre 2025.

À travers cette communication, l'institution, dirigée par l'Imam Bachir Ouattara, réaffirme sa volonté d'assurer une organisation rigoureuse et transparente du Hadj, conformément aux directives du gouvernement ivoirien et aux exigences du ministère des Affaires religieuses.

Le Commissariat du Hadj exhorte par ailleurs les futurs pèlerins à suivre scrupuleusement le chronogramme établi afin d'éviter tout retard ou désagrément dans la suite de la procédure. Cette rigueur permettra, selon ses responsables, de garantir la sérénité, la sécurité et le bon déroulement du pèlerinage 2026 pour l'ensemble des fidèles ivoiriens.