Cote d'Ivoire: École d'architecture d'Abidjan - Cap sur l'accréditation CAMES des diplômes

Les diplômes délivrés par l'École d'architecture d'Abidjan seront accrédités ce mois d'octobre par le Cames (Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur), autorité panafricaine chargée, entre autres, de la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur.

C'est la bonne nouvelle annoncée par Paul Blanchard Aké, directeur général de cette école d'élite le vendredi 10 octobre 2025, au sein de ladite institution universitaire sise à Cocody. C'était à l'occasion de la traditionnelle rentrée académique, qui a réuni le personnel administratif, les parents d'élèves, les partenaires techniques et financiers, les enseignants et les étudiants, dans une ambiance festive.

C'est donc un directeur général heureux et comblé qui a assuré aux parents et partenaires de son établissement que les différentes étapes exigées pour intégrer la très sélect sphère des écoles reconnues ont été franchies par l'École d'architecture d'Abidjan.

« Au niveau de l'assurance qualité, nous avons obtenu nos accréditations cette année, et celles-ci courent sur cinq ans. C'était un préalable pour passer à l'étape du Cames. L'équipe des experts du Cames viendra évaluer notre école le 22 octobre 2025. Ce sera le dernier rapport. C'est juste une formalité administrative », s'est réjoui Paul Blanchard Aké.

Le premier responsable, qui a tenu à saluer l'ensemble des forces vives de son école -- notamment les partenaires, les parents d'élèves, les enseignants et le personnel administratif -- pour leur implication dans la certification de l'Eaa, a rappelé, dans son allocution de bienvenue, les objectifs 2025-2026 de l'école.

Les réformes entreprises pour mettre l'établissement aux normes ont permis, lors de la campagne 2024-2025, de recruter 139 étudiants, tous cycles confondus. Pour l'année 2025-2026, ce sont 180 nouveaux étudiants qui seront admis par voie de concours.

Concernant le corps enseignant, l'école compte 93 enseignants, dont 38 architectes, 32 inscrits à l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, et six étrangers. Cinquante-cinq enseignants proviennent des universités et du secteur professionnel.

M. Aké a également rappelé les partenariats avec plusieurs universités étrangères, telles que l'École nationale supérieure d'architecture Paris-La Villette, l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille (France), l'Université La Sapienza en Italie et l'École d'architecture de Bondoukou.

Ces partenariats ont permis à des étudiants de participer à des voyages d'immersion et d'études, dont ils ont partagé les expériences avec l'assistance. Le directeur général a profité de l'occasion pour présenter les principales articulations de l'année académique 2025-2026.

Les articulations de l'année académique 2025-2026

Premier semestre : du 6 octobre 2025 au 14 février 2026, avec les examens de première session du 2 au 7 février 2026, puis la deuxième session du 23 au 28 février 2026.

Deuxième semestre : du 3 mars au 24 juillet 2026. La première session des examens se déroulera du 25 au 30 mai 2026, et la deuxième du 22 au 27 juin 2026.

Soutenances : Niveau Licence (TFE) : 1re session, le 25 juin 2026 ; 2e session, le 23 juillet 2026. TPFE : le 4 août 2026. Vacances : à partir du 5 août 2026.

Des perspectives prometteuses

Plusieurs décisions visant à améliorer les conditions de travail et la réussite des étudiants ont été prises par l'administration. Il s'agit, entre autres : de finaliser l'accréditation nationale et internationale des diplômes du CAMES ; de pérenniser le programme Erasmus (programme d'échanges d'étudiants et de voyages d'immersion) ; de créer un fonds d'excellence pour récompenser les meilleurs étudiants ; et de mettre en place un observatoire de suivi des diplômés.

Deux autres temps forts de l'événement ont été la conférence inaugurale prononcée par Francis Sossah, président de l'Union des architectes d'Afrique, et la cérémonie de récompense des meilleurs étudiants de l'année 2024-2025.

Ainsi, Nzi Boris, le meilleur des meilleurs, s'est adjugé le prix Conaré, doté d'une enveloppe d'un million de francs Cfa, d'un voyage d'immersion à Dubaï et d'un ordinateur portable.