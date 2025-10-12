Cote d'Ivoire: Coopération économique - Les Émirats arabes unis et le pays renforcent leurs liens

Son Excellence Ali Youssef Alnuaimi a salué l'engagement des institutions partenaires et des opérateurs économiques présents.

Une nouvelle ère de coopération plus dense s'ouvre entre Abou Dhabi et Abidjan. Ce partenariat gagnant-gagnant s'est concrétisé le 9 octobre 2025 par un meet-up économique ayant réuni d'importants acteurs du secteur privé ivoirien.

Organisé en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (CCI-CI) et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI), cet événement s'est tenu à la résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis. Il a rassemblé de nombreux hommes d'affaires, entrepreneurs et représentants d'entreprises locales venus explorer les opportunités d'investissement offertes par les deux pays et renforcer la coopération économique bilatérale.

Les échanges ont porté sur le climat des affaires, le système bancaire, les incitations fiscales, les garanties légales, ainsi que sur les procédures de création d'entreprises en vigueur tant aux Émirats arabes unis qu'en Côte d'Ivoire.

À travers cette initiative, l'ambassade a réaffirmé la volonté des Émirats arabes unis de soutenir le développement économique ivoirien et de stimuler les échanges commerciaux et partenariats d'affaires entre les deux nations. Ce meet-up s'inscrit dans une dynamique plus large de coopération Sud-Sud et de promotion des investissements durables, contribuant à consolider les relations d'amitié et de confiance entre Abou Dhabi et Abidjan.

Son Excellence Ali Youssef Alnuaimi, ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire, a salué l'engagement des institutions partenaires et des opérateurs économiques présents. Il a réaffirmé la détermination de son pays à poursuivre le dialogue économique et à encourager la mise en oeuvre de projets conjoints dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l'énergie, l'agro-industrie et les nouvelles technologies.

Les partenaires ivoiriens ont exprimé leur satisfaction quant à cette plateforme d'échanges et ont annoncé la tenue prochaine de missions économiques croisées, destinées à approfondir les opportunités identifiées lors de cette rencontre.