Sénégal: L'ONG JGEN appelle à la protection des filles pour plus de justice

Pikine — La présidente de l'ONG JGEN, Maimouna Astou Yade, a appelé samedi à Diamaguène Sicap Mbao, dans le département de Pikine (banlieue de Dakar), les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs, à oeuvrer pour la protection des filles pour plus de justice, d'équité et de respect des droits humains.

"Ensemble, faisons en sorte que cette Journée internationale de la fille soit, le point de départ d'une nouvelle ère de responsabilité et de justice pour le Sénégal soit ce qu'il proclame être, un pays d'équité, de paix et de respect des droits humains", a-t-elle déclaré.

Maimouna Astou Yade intervenait lors d'une mobilisation communautaire, organisée, au terrain de basket de Diamaguène Sicap Mbao, dans le cadre de l'édition 2025 de la Journée internationale de la fille.

Elle a appelé les acteurs à oeuvrer pour un environnement où les filles sont "libres, protégées et éduquées, une société civile vigilante et mobilisée".

Mme Yade a réaffirmé l'engagement de son ONG au service des femmes et des filles.

L'activité a enregistré la participation d'élus territoriaux, d'associations de jeunes et de femmes, de leaders religieux et traditionnels, ainsi que les structures culturelles et sportives. Elle avait pour thème : "Mobiliser les communautés contre les violences sexuelles à l'égard des femmes et des enfants : stop au viol et à l'inceste".

Lors de la cérémonie, l'ONG JGEN a remis 100 kits scolaires et 300 kits d'hygiène aux jeunes de la commune de Diamaguène Sicap Mbao

L'organisation JGEN visait à travers son activité, à dire qu"il est temps d'agir ensemble pour mettre fin aux violences sexuelles, qui constituent une menace grave pour l'avenir et les droits fondamentaux de toute une génération".