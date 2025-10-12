Sénégal: Billetterie CAN 2025 - La phase de prévente Visa s'ouvre lundi

11 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) et le Comité local d'organisation (LOC) de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc (CAN) vont procéder, lundi, à l'ouverture de la billetterie pour la plus prestigieuse compétition sportive du continent, a appris l'APS d'un communiqué de l'instance en charge du football africain.

La 35e édition de la CAN aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Le communiqué renseigne que la vente des billets débutera "avec une période de prévente exclusive de 48 heures réservée aux détenteurs de cartes VISA".

Ensuite, "la vente grand public s'ouvrira, et sera accessible à tous les autres moyens de paiement", précise le texte.

Il ajoute que le Comité local d'organisation a officiellement lancé l'application YALLA, la plateforme dédiée au Fan ID (un document obligatoire pour l'entrée à des stades), ainsi qu'au e-visa/AEVM pour entrer au Maroc.

"Le Fan ID délivré par l'application YALLA est obligatoire pour toute acquisition de billet. Tous les membres de la grande famille du football sont invités à finaliser leur inscription. Chaque Fan ID permet d'acheter un seul billet par match", a insisté la même source.

