Burkina Faso: Prix national de l'entrepreneur touristique - 22 professionnels du secteur récompensés

22 personnes ou entreprises touristiques ont vu leur mérite reconnu et récompensé, le vendredi 10 octobre 2025, à Tenkodogo, dans la région du Nakambé, à l'occasion de la nuit du Prix national de l'entrepreneur touristique. Parmi elles, 5 ont eu des trophées et 17 ont reçu des trophées, des attestions, la somme de 1 million de francs CFA pour les uns et 500 mille F CFA pour les autres.

Dans la sous-catégorie haut de gamme, en matière d'établissement d'hébergement, c'est l'hôtel Lancaster de Ouagadougou qui est arrivé première, devançant l'hôtel Silmandé. Dima Hôtel de Koudougou est sacré meilleur hôtel dans la sous-catégorie milieu de gamme.

Dans la sous-catégorie économique, c'est Privilège hôtel de Ziniaré qui a obtenu le prix. Dans la gastronomie, c'est le restaurant Chez Simon de Ouagadougou qui est le lauréat dans la sous-catégorie mets classiques alors qu'en matière de mets locaux, c'est Vitis Vinifiera, lui aussi de la capitale burkinabè, qui a été retenu par le jury.

L'hôtel Laafi II de Tenkodogo, de Fasnewendé Minoungou, parrain de la VIIe PNET a été sacré meilleure entreprise touristique de la région du Nakambé alors que le restaurant Magnifique services de Tenkodogo de Sabine Kéré, par ailleurs marraine de cette édition, a reçu le prix spécial du Fonds de développement culturel et touristique. Des acteurs des voyages et circuits touristiques, de l'accueil et de l"animation touristiques ont aussi été distingués.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a invité les professionnels du secteur à concevoir des produits touristiques adaptés aux besoins du marché local et régional car, selon lui, c'est une alternative salutaire face aux aléas de la conjoncture internationale.

La VIIIe édition du PNET, a annoncé le ministre chargé du tourisme, aura lieu les 22 et 23 octobre 2026, dans la région du Nando, sous le thème :« développement touristique des régions : quelles approches ? »