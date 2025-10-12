Burkina Faso: Nazinon - Les forces vives assainissent le CHR de Manga

Dans le cadre de la 2ème phase des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, une opération dénommée « coup de balai volontaire » a été initiée, samedi 11 octobre 2025 à Manga, pour assainir le Centre hospitalier régional (CHR).

Lancée le 2 octobre dernier à Manga, dans le Nazinon, les activités entrant dans le cadre des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) se poursuivent. En effet, le samedi 11 octobre 2025, dans la cité de l'épervier, une opération dénommée « coup de balai volontaire » s'inscrivant dans le cadre de ces JEPPC, a été initiée pour assainir le Centre hospitalier régional (CHR) de Manga.

Armés de dabas, de pelles et de brouettes, les forces vives du Nazinon, des membres de la veille citoyenne et des volontaires du Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB), ont pris d'assaut le site du CHR pour lui débarrasser de ses immondices. Aucune mauvaise herbe n'y a résisté au passage des nettoyeurs.

A cette occasion, le gouverneur de la région du Nazinon, Yvette Nacoulma, a indiqué que le CHR de Manga est en cours d'opérationnalisation. Cette séance de salubrité, d'après elle, est une contribution à ce processus. « Qui parle d'hygiène parle de soin de santé », a lancé Mme Nacoulma. Celle-ci a soutenu que l'assainissement de l'hôpital va permettre aux malades et aux travailleurs qui y sont de passer un agréable séjour.

« Un environnement sain contribue à la réduction des maladies et renforce les soins qui sont administrés aux patients », a souligné la gouverneure qui a souhaité également que cette opération se pérennise. « Que chaque composante sociale puisse trouver une journée qu'elle pourra dédier à l'assainissement du cadre de vie », a invité la première responsable du Nazinon.

A son avis, une meilleure qualité de l'hygiène doit être permanemment maintenue. Pour cela, Yvette Nacoulma a exhorté les populations de sa circonscription administrative à rester en veille pour que le CHR puisse toujours rayonner à travers l'hygiène et la qualité des soins.

Le chef d'antenne régional du Programme national de volontariat au Burkina (PNVB), Djibril Bazongo, a salué cette initiative. Selon lui, l'engagement patriotique et la participation citoyenne est la raison d'être de sa structure. C'est pourquoi, à l'écouter, le PNVB ne pouvait pas rester en marge de cette action de salubrité.