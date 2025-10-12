Madagascar: Crise au pays - L'armée se mutine, le président Rajoelina acculé par la contestation

La capitale malgache, Antananarivo, vit samedi 11 octobre 2025 une journée historique et confuse, plongée dans une crise politique d'une intensité inédite après la mutinerie d'une partie de l'armée. Le contingent du CAPSAT a publiquement appelé les forces de l'ordre à désobéir et à "refuser les ordres de tirer" sur la population, un geste qui fait vaciller le régime du président Andry Rajoelina.

Cette rébellion au sein des forces armées intervient après plus de deux semaines de manifestations massives, largement portées par la jeunesse malgache. Le mouvement de protestation, né de la colère contre les pénuries d'eau et d'électricité chroniques, s'est rapidement transformé en une contestation frontale du pouvoir en place. La répression de ces rassemblements par les forces de sécurité a été violente, faisant selon l'ONU au moins 22 morts, creusant encore le fossé entre le gouvernement et la rue.

Face à la colère populaire, le président Rajoelina avait tenté de désamorcer la crise en procédant à un remaniement ministériel spectaculaire. Il avait dissous son gouvernement et nommé un militaire, le général Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo, au poste de Premier ministre. Ces concessions sont toutefois apparues comme trop timides et trop tardives pour les manifestants, qui, inspirés par les mouvements "Gen Z" du Kenya et du Népal, réclament désormais ouvertement la démission du président.

En fin de journée samedi, la situation du chef de l'État était des plus incertaines. Alors que des militaires mutinés étaient acclamés par la foule place du 13-Mai, un lieu hautement symbolique, des rumeurs non confirmées faisaient état du départ d'Andry Rajoelina de la capitale. Le nouveau ministre des Armées a appelé à l'unité et au dialogue, tandis que le pays tout entier retient son souffle, suspendu à l'évolution des prochaines heures et à la réaction des autres régiments de l'armée malgache.