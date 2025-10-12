Addis-Abeba — L'Afrique a besoin d'initiatives audacieuses et novatrices comme la réforme économique mise en oeuvre par l'Éthiopie pour atteindre une croissance inclusive sur l'ensemble du continent, a déclaré Peguewinde Rodolphe Bance, responsable de la gouvernance économique et sociale à la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF).

De son côté, le ministre de l'Agriculture, Addisu Arega, a souligné que les efforts déployés par l'Éthiopie pour garantir sa souveraineté alimentaire commencent à porter leurs fruits.

Il a précisé que, durant la dernière saison agricole, plus de 20 millions d'hectares de terres ont été cultivés à l'échelle nationale, dont 12,3 millions selon l'approche de l'agriculture en grappes.

Cette méthode, a-t-il indiqué, a permis d'accroître la production et la productivité de près de 30 % grâce à une meilleure mécanisation, un accès facilité aux intrants et une utilisation plus rationnelle de ceux-ci.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a ajouté que les performances enregistrées dans le secteur agricole contribuent à la concrétisation des ambitions de développement de l'Éthiopie.

Pour sa part, Usman Surur, directeur général adjoint du Bureau régional de l'Agriculture de l'Éthiopie centrale, a expliqué que le gouvernement régional concentre ses efforts sur la valorisation des résultats agricoles et leur transformation en leviers de développement durable.

Il a précisé que plusieurs initiatives sont actuellement en cours d'élaboration et de mise en oeuvre afin de stimuler davantage la croissance du secteur.

Dans la zone de Gurage, les agriculteurs Mulatu Wegu et Ziyad Bedru, du woreda d'Abeshge, ont exprimé leur optimisme quant à une récolte de maïs exceptionnelle cette année.

Ils ont souligné que la fourniture rapide et efficace d'intrants agricoles par le gouvernement a contribué de manière significative à améliorer leur rendement, précisant qu'ils visent à atteindre une production de plus de 90 quintaux de maïs par hectare.