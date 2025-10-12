Tunisie: Pollution à Gabès - Saïed exige des réparations immédiates et des sanctions

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu aujourd'hui samedi 11 octobre Mme Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, ainsi que M. Habib Abid , ministre de l'Environnement.

Le chef de l'État a donné ses instructions afin qu'une équipe conjointe des deux ministères soit dépêchée à l'usine d'acide phosphorique du Groupe chimique tunisien à Gabès, pour réparer dans les plus brefs délais tout ce qui doit l'être.

Il a précisé qu'il suivait la situation de près et qu'un grand nombre de manquements avaient été constatés, tant dans les opérations de maintenance et d'exploitation -- ayant entraîné des fuites de gaz -- que dans le non-respect des tests techniques exigés aux échéances fixées par des spécialistes agréés.

Le président de la République a insisté sur la nécessité d'élaborer rapidement une stratégie globale afin de mettre un terme définitif à ces catastrophes environnementales, en s'inspirant du plan proposé par la jeunesse de Gabès il y a plus d'une décennie.

Il a également affirmé qu'aucune tolérance ne sera accordée à ceux qui ont failli à leurs devoirs, soulignant qu'il n'est pas question que ces situations fassent l'objet de surenchères ou d'instrumentalisations, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur.

Nos concitoyens de Gabès, comme dans toutes les régions du pays, obtiendront l'intégralité de leurs droits : ils sont la véritable richesse, la digue protectrice, et ceux qui bâtiront la nouvelle Tunisie telle qu'ils la souhaitent -- une Tunisie verte, exempte de toute forme de pollution et de tout pollueur.