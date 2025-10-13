Entre 2019 et 2024, la Tunisie a accueilli environ 14 570 résidents étrangers, selon les données du recensement général de la population et de l'habitat 2024 publiées par l'Institut national de la statistique (INS).

La majorité de ces résidents provient de l'Afrique subsaharienne, qui représente 33,6 % du total. Ce chiffre traduit l'importance croissante de cette région dans les flux migratoires vers la Tunisie.

Les pays du Maghreb contribuent également de manière notable à ces mouvements, notamment la Libye (13,2 %) et l'Algérie (9,1 %), tandis que d'autres pays arabes comptent pour 17,9 %. Les pays européens, en particulier la France (8 %) et l'Italie (2,8 %), participent eux aussi à ces flux.

La présence étrangère se concentre principalement dans la région du Grand Tunis, notamment à Tunis (37,3 %) et à Ariana (18,2 %). Des proportions notables sont également enregistrées à Sousse (11,3 %), Médenine (5,8 %) et Sfax (5,2 %). À l'inverse, des régions comme Siliana, Zaghouan ou Tozeur attirent très peu de migrants.

Les principaux motifs d'installation sont liés au travail (27 %), au regroupement familial et au mariage (23 %), ainsi qu'à la poursuite des études (23 %), confirmant le rôle moteur de l'emploi et de l'éducation dans les dynamiques migratoires.

Toujours selon l'INS, environ 33,2 % des étrangers établis en Tunisie entre 2019 et 2024 ont accédé au marché du travail, tandis que 57,2 % en sont exclus.

Côté niveau d'instruction, 42,5 % des migrants disposent d'un diplôme d'enseignement supérieur, 31 % d'un niveau secondaire, 8,7 % seulement d'un niveau primaire, et 17,8 % n'ont aucune formation scolaire.