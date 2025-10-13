Tunisie: Un réseau de cybercriminels condamné à 17 ans de prison à Tunis

12 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné un réseau de sept personnes, dont deux femmes, à dix-sept ans de prison pour piratage de cartes bancaires, de comptes financiers et de systèmes informatiques, ainsi que pour chantage à l'encontre de leurs propriétaires.

Selon une source judiciaire citée par Diwan FM, les accusés ont été reconnus coupables de constitution et d'appartenance à une organisation criminelle visant à porter atteinte aux biens et aux personnes, de manipulation de données informatiques, et d'atteinte à des systèmes informatiques en vue d'obtenir des avantages matériels ou économiques.

Ils ont également été condamnés pour la vente, la distribution et la possession de programmes informatiques destinés à compromettre la sécurité des systèmes, ainsi que pour l'utilisation de moyens techniques servant à pirater des données de communication.

La cour a en outre prononcé une amende de plus de 40 000 dinars à l'encontre des membres du réseau.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.