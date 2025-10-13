Tunisie: Un réseau de cybercriminels condamné à 17 ans de prison à Tunis

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné un réseau de sept personnes, dont deux femmes, à dix-sept ans de prison pour piratage de cartes bancaires, de comptes financiers et de systèmes informatiques, ainsi que pour chantage à l'encontre de leurs propriétaires.

Selon une source judiciaire citée par Diwan FM, les accusés ont été reconnus coupables de constitution et d'appartenance à une organisation criminelle visant à porter atteinte aux biens et aux personnes, de manipulation de données informatiques, et d'atteinte à des systèmes informatiques en vue d'obtenir des avantages matériels ou économiques.

Ils ont également été condamnés pour la vente, la distribution et la possession de programmes informatiques destinés à compromettre la sécurité des systèmes, ainsi que pour l'utilisation de moyens techniques servant à pirater des données de communication.

La cour a en outre prononcé une amende de plus de 40 000 dinars à l'encontre des membres du réseau.