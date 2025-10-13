Le Sommet des filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre, organisé par Unicef Sénégal, s'est clôturé ce samedi 11 octobre 2025 à Dakar, par une cérémonie symbolique d'illumination et une exposition publique, à l'occasion de la Journée internationale de la fille.

Dans son discours, Gilles Fagninou, Directeur régional de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a alerté sur le fait que 10 millions de filles dans la région restent encore non scolarisées au secondaire. Il a dénoncé les causes de ces absences : mariages précoces, maternité avant l'âge, manque d'infrastructures scolaires, absence d'identité légale et pauvreté.

Au pied du monument, 600 cartables ont été disposés pour symboliser la situation : 300 en bleu et 300 en noir, représentant les filles absentes de l'école. « Chaque fille privée d'école est une solution retardée », a insisté M. Fagninou, appelant à un engagement collectif et immédiat pour lever les barrières à l'éducation.

La Ministre de la Famille et de la Solidarité, Mme Maimouna Dieye, a, pour sa part, qualifié cette illumination de symbole d'espoir pour une Afrique où les filles seront pleinement écoutées et accompagnées.

Elle s'est engagée à remettre le cahier de doléances des participantes au Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, lors du prochain Conseil des ministres.