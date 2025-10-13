Guinée: 60 personnes inculpées après une émeute meurtrière sur un site minier

Survenues le 4 octobre à Niagassola, dans le nord-est de la Guinée, sur le site de la société minière Weily Minning, la manifestation a fait deux morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Le parquet de Siguiri a annoncé l'inculpation de soixante personnes pour « incendie criminel », « vol » et « meurtre ».

Déférées la veille au parquet de Siguiri, dans le nord-est de la Guinée, 60 personnes ont été inculpées pour « incendie criminel », « vol » et « meurtre » à la suite des violences survenues lors de la manifestation du samedi 4 octobre contre les installations de la société minière Weily Mining qui exploite l'or de la mine de Niagassola, selon un communiqué de presse des services du procureur Ibrahima I. Camara publié vendredi 10 octobre.

Les affrontements qui se sont produits alors ont donné lieu à un lourd bilan. Sur le plan humain, deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, tandis qu'au niveau matériel, 14 véhicules - dont 10 bus et deux pick-up dont l'un appartenant à la gendarmerie - ont été incendiés, deux bâtiments brûlés et plusieurs biens volés.

Selon les premiers éléments en possession du parquet, la mobilisation avait été organisée pour réclamer le retrait de la convocation de 20 personnes et la libération de 17 autres arrêtées dans le cadre d'une enquête pour « vandalisme », « vol » et « destruction de biens » sur le même site, le 24 septembre.

Le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête à la Brigade de recherche de Siguiri.