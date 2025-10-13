Togo: Une nouvelle escroquerie en ligne usurpe l'identité du ministère des Finances

12 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le ministère des Finances et du Budget a lancé une mise en garde à la population ce week-end face à une tentative d'escroquerie circulant actuellement sur les réseaux sociaux.

Il s'agit d'un faux communiqué annonçant une prétendue session d'investissement en ligne, que les autorités qualifient de fraude pure et simple.

Dans un communiqué, le ministère souligne qu'il n'est en aucun cas associé à cette initiative et appelle à la vigilance accrue des citoyens face à ce genre de manoeuvres frauduleuses qui se multiplient sur Internet.

Le ministère invite le public à vérifier systématiquement l'authenticité de toute offre ou annonce en lien avec des placements financiers, en s'adressant directement aux services compétents.

« Le ministère des Finances et du Budget rappelle à tous que ses communications officielles sont exclusivement diffusées à travers les canaux institutionnels, notamment les médias publics », peut-on lire dans le communiqué.

Le ministère met en garde les auteurs de ces faux documents. Ces derniers se rendent coupables de faux et usage de faux, des infractions graves passibles de sanctions prévues par la législation en vigueur au Togo.

Cette alerte s'inscrit dans une campagne plus large de lutte contre les escroqueries numériques, visant à protéger les citoyens contre les réseaux d'arnaques de plus en plus sophistiqués.

Lire l'article original sur Togonews.

