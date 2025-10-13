Madagascar: Situation confuse au pays - TGV vit-il ses dernières heures au pouvoir ?

analyse

Depuis quelques heures, il règne une situation pour le moins confuse à Madagascar, à tel point que beaucoup s'interrogent sur le lieu exact où se trouve le président Andry Rajoelina.

En tout cas, depuis le ralliement des militaires d'une importante base située à la périphérie de la capitale à la rue, l'on ne sait plus où se terre le président. Certes, un communiqué de la présidence assure que TVG est sur le territoire national et continuera d'assurer la direction des affaires nationales, mais tout cela ne rassure guère les Malgaches.

Toujours est-il que les soldats qui ont appelé les autres forces à « refuser les ordres de tirer sur les populations civiles », ont contrarié les plans de Rajoelina. C'est dire si la contestation qui a laissé une vingtaine de macchabées sur le carreau, a franchi un nouveau cap dans la Grande île où les manifestants gonflés en bloc, continuent de réclamer, à cor et à cri, la démission du président malgache. TGV vit-il ses dernières heures à la tête du Madagascar ? La question reste posée.

Mais une chose est sûre : avec l'entrée en jeu des militaires, tout porte à croire qu'on s'achemine vers le scénario de 2009 où l'ex maire d'Antananarivo avait été installé au pouvoir par l'Armée, suite à un soulèvement populaire. Sauf que cette fois-ci, l'histoire semble s'écrire en défaveur de TGV qui se retrouve dans la position de son prédécesseur Marc Ravalomanana. Le retour de manivelle ? Il est peut-être trop tôt pour l'affirmer. Car, bien qu'il soit sur le fil du rasoir, Rajoelina n'a pas encore abdiqué.

Les manifestants ne sont pas prêts à saisir la main tendue du président Rajoelina

Mais de quelle marge de manoeuvre dispose-t-il pour stopper la vague de contestations qui trouble son sommeil depuis le 25 septembre 2025 et menace de l'éjecter de son fauteuil ? Tout laisse croire que les carottes sont presque cuites pour le président Rajoelina. Cela dit, avec cette évolution majeure et inédite de la crise, on peut affirmer que les mesures prises par le président malgache, notamment la nomination d'un général au poste de Premier ministre et les assurances données par ce dernier, n'ont pas produit les résultats escomptés.

C'est d'autant plus vrai que les manifestants éprouvés par les coupures incessantes d'eau et d'électricité, ne décolèrent pas. Preuve s'il en est, que les manifestants ne sont pas prêts à saisir la main tendue du président Rajoelina qui avait demandé de lui accorder un an pour apporter des réponses aux revendications, avec la promesse de quitter le pouvoir s'il n'y parvenait pas. Cela dit, l'ancien DJ qui ne fait plus danser les Malgaches, voit en cette situation une « tentative de prise de pouvoir illégale et par la force », contraire à ses yeux, à la Constitution et aux principes démocratiques.

TGV feint-il d'ignorer qu'il est lui-même parvenu à la magistrature suprême dans les mêmes conditions ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Armée, ou du moins en partie, est désormais en osmose avec le peuple, ce d'autant que la Gendarmerie qui était accusée à tort ou à raison d'avoir la gâchette facile, a dit désormais protéger et non terroriser les contestataires. La fin de la répression ? Les jours à venir nous le diront. En attendant, il faut saluer cette posture des Forces de l'ordre, ce d'autant qu'elle pourrait mettre fin à la comptabilité macabre.

Mais il appartient aussi désormais aux croquants de savoir raison garder. Quant à TGV que le pouvoir semble rendre fou mais qui refuse de le céder, il doit éviter à tout prix de verser encore le sang de ses compatriotes. Plutôt que de chercher à s'accrocher par tous les moyens à un pouvoir qui est en train de lui filer entre les doigts, il gagnerait à descendre de son piédestal en reconnaissant l'échec de sa gouvernance. Si de simples revendications sociales, les manifestants en sont arrivés à réclamer son départ du pouvoir, sans nul doute, qu'ils sont persuadés qu'il ne constitue plus la solution.