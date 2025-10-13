Le hasard du calendrier a voulu que la campagne électorale s'ouvre en Côte d'Ivoire à la veille du scrutin présidentiel au Cameroun, dans des contextes certes différents, mais avec une même toile de fond : le maintien au pouvoir de deux hommes rassasiés de jours et qui ont ceci de commun en tête : croire qu'ils sont indispensables au développement et à la stabilité de leurs pays respectifs.

Au Cameroun, les votes se sont déroulés hier dans le calme et sans grand enjeu, d'autant que les Camerounais, anesthésiés par la peur, la routine et la résignation, ont, sauf surprise, autorisé le nonagénaire Paul Biya à poursuivre tranquillement sa carrière de président à vie, en s'appuyant sur une armée loyale et une administration publique inféodée au système qu'il a mis en place depuis quatre décennies.

Le scrutin d'hier a été un rituel de continuité au Cameroun

Les résultats officiels ne sont pas encore connus, mais dans un pays où le suspense est aussi rare que l'alternance, il est quasiment acquis que l'éternel candidat du parti au pouvoir battra son propre record de plus vieux président en exercice au monde, en l'emportant sans coup férir au terme de ce film électoral dont la fin était connue avant même le générique d'ouverture.

Dans ce pays où la démocratie est depuis longtemps sortie de route, et où l'opposition n'est tolérée que pour donner l'illusion du pluralisme, Paul Biya va, très probablement, dans les jours à venir, regagner en roue libre son somptueux palais d'Etoudi pour un septennat supplémentaire, du moins si le Ciel ne décide pas entre- temps d'un raccourci express.

Si le scrutin d'hier a été un rituel de continuité au Cameroun, qui a vu le vieux lion dominer la scène sans même rugir, tel n'est pas le cas en Côte d'Ivoire où la situation est beaucoup plus fébrile en ce début de campagne électorale, avec des marches et des courses-poursuites entre Forces de l'ordre et manifestants, qui ravivent les plaies d'un passé que le pays n'a jamais vraiment pansées. Derrière la façade des grandes réalisations et de la croissance à deux chiffres, la fracture politique de 2010-2011 n'a jamais été refermée, et c'est ce qui explique la paranoïa ambiante partout en Côte d'Ivoire, surtout depuis l'ouverture de la campagne électorale samedi dernier.

L'on a vu, dans les rues de certains quartiers d'Abidjan notamment, l'opposition braver l'interdiction préfectorale pour faire entendre sa voix, sur la candidature controversée d'Alassane Ouattara et sur l'absence de ses ténors de la compétition en cours. C'est vrai qu'il y a eu des échauffourées, des arrestations et probablement des victimes parmi les manifestants, mais cela pourrait ne pas être suffisant pour inverser la tendance actuelle qui semble très largement favorable à la réélection d'Alassane Ouattara.

Pour autant, le président ivoirien serait mal inspiré d'étouffer les voix dissonantes, simplement parce qu'il redoute le désordre, et d'espérer que les infrastructures ultra modernes dont la Côte d'Ivoire a été dotée sous sa présidence, suffiront à masquer la fragilité d'une situation politique profondément marquée par des fractures ethniques et partisanes.

Pouvoir et opposition doivent faire en sorte que la tension actuelle ne se transforme pas en affrontements ouverts

A Daloa où il a lancé sa campagne, le candidat Ouattara a fait une véritable démonstration de force, comme pour montrer à ses compatriotes encore dubitatifs, que son expérience politique et sa gestion du pouvoir d'Etat quinze ans durant sans discontinuer, feront la différence le 25 octobre prochain, face à des adversaires qui peinent à rallier les foules, en tout cas, en ce début de campagne. Si le grandissime favori du scrutin à venir semble régner en maître absolu sur le terrain de la mobilisation des électeurs, il n'en demeure pas moins vrai qu'il navigue dans une zone de turbulences, face à une opposition déterminée à marcher et à maintenir la pression jusqu'à la fin du processus.

L'enjeu de toute cette agitation est donc double : organiser une élection libre et transparente, et en même temps, préserver la cohésion nationale. Si la classe politique ivoirienne dans son ensemble échoue sur l'un ou l'autre de ces fronts, c'est tout le pays qui en paiera le prix. Pouvoir et opposition doivent donc faire en sorte que la tension actuelle ne se transforme pas en affrontements ouverts qui pourraient replonger la Côte d'Ivoire dans les sombres heures de sa guerre civile.