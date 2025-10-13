Sénégal: Le pays dénonce une nouvelle dégradation de sa note souveraine par l'agence Moody's

Les autorités sénégalaises sont très remontées contre l'agence de notation américaine Moody's. Celle-ci a abaissé sa note de crédit souverain ce 10 octobre à « Caa1 » contre « B3 ». C'est la troisième dégradation de sa note souveraine, par cette même agence, en moins d'un an. Cela fait beaucoup pour le ministère des Finances et du Budget qui dénonce, le 11 octobre, les méthodes et l'analyse de Moody's.

Le communiqué de presse du ministère des Finances et du Budget du Sénégal est particulièrement salé. Le ministère exprime son regret et dénonce une analyse « spéculative, subjective et biaisée ». Selon Dakar, cette baisse ne reflète pas la réalité des fondamentaux économiques du Sénégal ni les efforts déployés pour stabiliser ses finances publiques.

Le ministère met en avant son plan de redressement économique et social, ses différentes mesures pour élargir l'assiette fiscale ainsi que les différentes levées de fonds sur le marché régional.

Mais le ministère ne s'arrête pas là. Le communiqué évoque une « ligne de conduite douteuse » de la part de Moody's envers le Sénégal, et ce, depuis plusieurs mois. Il met en doute l'objectivité des analyses et invite les investisseurs et partenaires à « évaluer la situation réelle du pays ».

Difficultés économiques

L'agence a justifié sa décision par « l'augmentation des risques concernant la trajectoire d'endettement et des liquidités disponibles depuis notre précédente évaluation ». Le Sénégal est confronté à une situation économique préoccupante, avec un déficit budgétaire de 14% et un encours de dette publique représentant 119% du PIB (Produit intérieur brut).

Début août, le Premier ministre Ousmane Sonko avait dévoilé un « plan de redressement économique et social » censé être financé à « 90% » par des ressources internes pour « souverainiser » le pays. Le Sénégal a ces derniers mois plusieurs fois recouru au marché financier ouest-africain en raison de difficultés à accéder à des financements internationaux.

Les autorités au pouvoir accusent le précédent gouvernement de Macky Sall de cette situation. La Cour des comptes avait révélé il y a un peu plus d'un an l'existence d'une « dette cachée » de près de 7 milliards de dollars. Un chiffre que conteste l'ancien président sénégalais.