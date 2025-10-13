Afrique: L'UA prend des initiatives pour des solutions africaines

Luanda — L'Union africaine (UA) prend des initiatives fondées sur une approche collective, ancrée dans l'idée de solutions africaines aux défis africains, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, Téte António, ce samedi à Lomé, au Togo.

En tant que président du Conseil exécutif de l'UA, intervenant lors de la 2e édition du Lomé Peace and Security Forum (LPSF II), le diplomate angolais a souligné que l'organisation encourage une large coordination entre les acteurs nationaux, régionaux et internationaux afin de favoriser le développement durable tant attendu par le continent.

Cité dans un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, envoyé à l'ANGOP, Téte António a déclaré que l'Afrique évolue dans un contexte mondial marqué par un changement rapide de l'équilibre géopolitique.

Le diplomate a expliqué que l'intensification de la concurrence entre les grandes puissances et l'exploitation des intérêts économiques et politiques influencent directement la dynamique africaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Dans ce monde en mutation, il est impératif que l'Afrique réaffirme pleinement son programme de paix et de sécurité, tout en consolidant son autonomie stratégique », a-t-il ajouté.

Pour le ministre angolais des Affaires étrangères, les menaces à la paix et à la stabilité sur le continent demeurent multiples et interconnectées.

Téte António a cité comme exemples les conflits armés, le terrorisme, l'extrémisme violent, la criminalité transnationale, les changements anticonstitutionnels, les effets du changement climatique et l'insécurité alimentaire.

Le responsable a également déclaré que les rivalités ethniques et religieuses, le mécontentement généralisé face à la précarité des conditions sociales et économiques, combinés à des perspectives d'emploi limitées, sont des facteurs qui poussent les jeunes à se tourner vers les groupes armés et extrémistes.

Il a également souligné que l'Angola saluait les efforts remarquables déployés par l'UA pour lutter contre les multiples menaces à la paix et à la stabilité, la criminalité transnationale, le terrorisme et les conflits internes de toutes sortes.

Le diplomate a souligné le rôle fondamental joué par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, à travers l'Architecture de paix et de sécurité, dans la résolution des situations de conflit sur le continent et la mise en oeuvre de stratégies holistiques et intersectorielles.

Ces stratégies, a-t-il poursuivi, servent à prévenir les conflits, à répondre aux crises et à consolider la paix, tout en favorisant une collaboration plus étroite entre les différentes parties prenantes.

LPSF II

La 2e édition du Forum de Lomé sur la Paix et la Sécurité (FPLS II, en français) s'est tenue sous le thème « L'Afrique face à des défis sécuritaires complexes : comment construire et consolider la paix et la stabilité dans un monde en mutation ? ».

Elle a réuni des décideurs politiques, des diplomates, des représentants d'organisations régionales et internationales, des experts en médiation, des chercheurs, des universitaires et des dirigeants de la société civile.

Les discussions ont porté sur la consolidation de la paix, de la stabilité et de la résilience en Afrique, l'identification de solutions pratiques, créatives, appropriées et durables aux problèmes sécuritaires complexes du continent, et le renforcement de la coopération régionale et internationale. VIC/LUZ