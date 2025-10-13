Afrique Australe: Démarrage de la construction du Centre d'excellence pour l'agriculture dans la région

Huambo — Le premier Centre d'excellence pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et la gestion durable des sols des services scientifiques de l'Afrique australe pour les changements climatiques (SASSCAL) a commencé à voir le jour depuis samedi dans la ville de Huambo.

La cérémonie symbolique de pose de la première pierre a été présidée par la secrétaire d'État à la Science, la Technologie et l'Innovation, Alice de Ceita e Almeida, en présence du membre du Conseil du Gouvernement allemand pour la recherche, la technologie et l'espace, Christian Alecke, et du vice-gouverneur pour les Services techniques et infrastructures de la province de Huambo, Edgar Hilário.

La construction du centre, sur un espace de 1,5 hectare, dans le quartier Santo António, en périphérie de la ville de Huambo, aura une durée d'un an, grâce à un financement d'un million d'euros du Gouvernement allemand.

Le projet, élaboré par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI), soutiendra l'unité administrative, technique et scientifique du SASSCAL en regroupant cinq pays, à savoir l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et la Zambie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de son discours, la secrétaire d'État à la Science, Alice de Ceita e Almeida, a déclaré qu'elle espérait à ce que le centre contribue à la revitalisation du système académique et scientifique, en fournissant des plates-formes pour l'interdisciplinarité des relations entre les universités et l'industrie.

"À Huambo naîtra un pôle de connaissance et d'innovation qui placera l'Angola, et en particulier le plateau central, sur la carte scientifique de l'Afrique australe", a-t-elle souligné.

À son tour, le membre du Conseil du Gouvernement allemand chargé de la recherche, de la technologie et de l'espace, Christian Alecke, a remercié le Gouvernement angolais et les autres membres de SASSCAL, pour leur engagement dans la mise en oeuvre de ce projet qui contribuera à la durabilité des sols.

À ce propos, le président du conseil d'administration de SASSCAL, Gabriel Luís Miguel, a affirmé que l'organisation a joué, au fil des ans, un rôle transformateur dans l'avancement de la recherche scientifique et de l'innovation en Afrique australe.

Il a fait savoir que grâce à des partenariats de collaboration durables, l'organisation a eu l'occasion de soutenir la formation de plus de 300 jeunes universitaires, parmi lesquels 33 docteurs, et contribuer à plus de 230 publications scientifiques.

Le responsable a indiqué qu'entre 2012 et 2018, l'institution avait installé 156 stations météorologiques automatiques et créé 54 observatoires de biodiversité, renforçant ainsi la capacité régionale de surveillance climatique et environnementale.

Selon Gabriel Luís Miguel, le financement de 13 projets, 47 sous-projets de recherche scientifique et 104 étudiants à différents niveaux académiques par SASSCAL, met en évidence l'engagement de l'organisation dans ces actions visant à apporter son soutien à l'environnement de recherche et développement dans la région australe d'Afrique.

Ce centre d'excellence va, entre autres, soutenir le premier cours de doctorat en agriculture et sécurité alimentaire du SASSCAL en Angola, dont les cours débuteront lors de l'année académique 2025/2026, à la Faculté des Sciences Agricoles.

Fondé il y a 12 ans, SASSCAL a été créé par les gouvernements d'Angola, de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et de la Zambie, en partenariat avec le Gouvernement allemand, en raison des effets néfastes du changement climatique.