Afrique Centrale: Est de la RDC - Les Rwandais «vont réfléchir» et «faire une offre» à sa main tendue, dit le président Tshisekedi

Le 11 octobre 2025, devant la communauté congolaise de Belgique, le chef de l'État de RDC a assuré que la main tendue à son homologue rwandais pour faire « la paix des braves » dans l'est du Congo, et qui a été rejetée par Kigali, « n'est pas une faiblesse ». Félix Tshisekedi a en outre assuré s'attendre à « une offre » en retour de la part du Rwanda.

À Bruxelles, samedi, devant la communauté congolaise, le président congolais a tenu à défendre sa démarche de paix avec le Rwanda, malgré le rejet par Paul Kagame de sa main tendue. Le chef de l'État de RDC dit désormais « attendre une offre » de Kigali, convaincu que sa proposition de dialogue a « troublé » mais finira par faire réfléchir le camp rwandais.

« Ce que vous devez savoir, c'est que faire la paix, ce n'est pas une faiblesse, a-t-il débuté. Et croyez-moi, je suis très très loin d'être faible. J'ai réussi à le prouver à plusieurs reprises. Si aujourd'hui on parle de sanctions, si aujourd'hui on parle de dialogue, de médiation, que ce soit africaine ou autre, américaine et qatarienne, je crois que c'est grâce quelque part à ce que j'ai aussi fait, ne fut-ce qu'un peu ».

« Je sais que ça a troublé »

Il insiste : « Donc, ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire : c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposée, j'attends la réponse. Je sais que ça a troublé. Je ne tiens pas compte de ce qui est sorti. Je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont me faire une offre. Et c'est ce que j'attends. »

Jeudi, le président congolais avait appelé son homologue rwandais à avoir « le courage » de travailler avec lui pour faire « la paix des braves » dans l'est de RDC, lors d'un forum diplomatique à Bruxelles, auquel participait également Paul Kagame. Une invitation rejetée par le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe, qui a fustigé du « cinéma politique ».

Parallèlement au processus de paix de Washington entre RDC et Rwanda, des négociations sous médiation du Qatar sont en cours depuis plusieurs mois entre Kinshasa et le groupe politico-militaire AFC/M23.

Région riche en ressources naturelles et frontalière du Rwanda, l'est congolais est en proie à des conflits depuis plus de 30 ans. Les violences se sont intensifiées entre janvier et février avec la prise par l'AFC/M23, soutenu par Kigali et son armée, des grandes villes de Goma et Bukavu.