Sénégal: Fermeture du marché de Keur Matar de Tivaouane - Les commerçants crient leur désarroi

Les commerçants du marché de Keur Matar, commune de Tivaouane, n'ont pas pu accéder à leur lieu de travail ce vendredi 10 octobre 2025. À la place, il y avait une pelle mécanique et un camion-benne de la Sonaged pour nettoyer les lieux. Conformément au communiqué publié par le maire annonçant la fermeture temporaire du marché pour nettoyage, les agents municipaux, accompagnés de la police, ont démarré les travaux après avoir fermé le marché.

Les alertes des commerçants du marché Keur Matar n'ont pas fait reculer les autorités municipales de Tivaouane. Après le communiqué annonçant la fermeture du marché du 10 au 19 octobre, certains commerçants avaient prévu de braver l'interdiction.

À les en croire, fermer le marché pendant dix jours est inadmissible, car beaucoup de marchands dépendent des revenus qu'ils gagnent quotidiennement pour nourrir leurs familles.

D'autres avaient déjà dépensé beaucoup d'argent en achetant des produits périssables comme le poisson, la viande ou les légumes. Pour eux, fermer le marché pendant dix jours équivaut à asphyxier les marchands informels.

Selon les vendeurs, le marché peut être nettoyé en un jour, et donc le maire n'avait pas besoin de le fermer pendant dix jours. Pour le délégué du marché, Lamine Dème, il y a des non-dits qui sous-tendent cette mesure des autorités municipales.

Il soupçonne une certaine vengeance par rapport à la suspension du paiement des taxes municipales par les commerçants. Ce vendredi 10 octobre, les équipes de la commune ont pris les devants en fermant dès minuit le marché et ont démarré le nettoyage des lieux, sous la supervision des forces de police.

Face à cette descente des équipes municipales et de la Sonaged, les commerçants ont installé leurs marchandises en face du champ de courses. Vendeurs de poisson, de viande et autres légumes ont pu écouler leurs marchandises aux abords du champ de courses.

Cependant, le délégué du marché a annoncé la suspension des activités pour protester contre cette mesure du maire. À les en croire, les autorités municipales auraient dû prendre langue avec eux afin de planifier cette opération de nettoyage.

Pour rappel, les commerçants avaient eux-mêmes dénoncé l'insalubrité, l'insécurité et le manque de surveillance du marché alors qu'ils payaient régulièrement les taxes municipales. D'où la décision de suspension du paiement jusqu'à nouvel ordre.