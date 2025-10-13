Afrique: Mondial 2026 (Q) - L'heure de vérité en Afrique, calendrier, résultats et classements de la 10ème journée

La 10ème et dernière journée de qualification au Mondial 2026 va être entamée ce dimanche 12 octobre en Afrique, pour se clôturer le mardi 14 de ce mois. Plusieurs cadors comme le Cameroun sont en danger, alors que le Sénégal, premier, doit valider son ticket à domicile devant la Mauritanie. Voici le calendrier complet, les résultats et les classements.

Les classements des pays déjà qualifiés

Groupe A : 1. Égypte (23 pts, +17), 2. Burkina Faso (18 pts, +13), 3. Sierra Leone (12 pts, +1), 4. Guinée-Bissau (10 pts, -1), 5. Éthiopie (9 pts, -3), et 6. Djibouti (1 pt, -27)

Groupe B : 1. Sénégal (21 pts, +15), 2. RD Congo (19 pts, +8), 3. Soudan (13 pts, +3), 4. Togo (7 pts, -5), 5. Mauritanie (7 pt, -5) et 6. Soudan du Sud (4 pts, -16).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Groupe C : 1. Bénin (17 pts, +5), 2. Afrique du Sud (15 pts, +3) 3. Nigeria (14 pts, +3), 4. Rwanda (11 pts, 61), 5. Lesotho (9 pts, -4), et 6. Zimbabwe (5 pts, -6)

Groupe D : 1. Cap-Vert (20 pts, +5), 2. Cameroun (18 pts, +12), 3. Libye (15 pts, +2), 4 Angola (11 pts, +1), 5. Maurice (5 pts, -10) et 6. Eswatini (3 pt, -10)

Groupe E : 1. Maroc (21 pts, +19), 2. Niger (12 pts, 0), 3. Tanzanie (10 pts, -1), 4. Zambie (9 pts, -&), 5. Congo (1 pt, -19) et 6. Érythrée (0 pt,0)

Groupe F : 1. Côte d'Ivoire (23 pts, +22), 2. Gabon (22 pts, +11), 3. Kenya (12 pts, +7), 4. Gambie (10 pts, +2), 5. Burundi (10 pts, +2), et 6. Seychelles (0 pt, -44)

Groupe G : 1. Algérie (22 pts, +15), 2. Ouganda (18 pts, +6), 3. Mozambique (15 pts, -4), 4. Guinée (14 pts, +3), 5. Botswana (9 pts, -4) et 6. Somalie (1 pt, -16)

Groupe H : 1. Tunisie (25pts, +19), 2. Namibie (15 pts, +6), 3. Liberia (14 pts, 2), 4. Guinée équatoriale (10 pts, -4), 5. Malawi (10 pts, -1) et 6. Sao Tomé-et-Principe (0 pt, -22)

Groupe I : 1. Ghana (22 pts, +16), 2. Madagascar (19 pts, +8), 3. Mali (15 pts, +8), 4. Comores (15 pts, +0), 5. Centrafrique (5 pts, -14) et 6. Tchad (1 pt, -18)

Dimanche 12 octobre

Horaires en GMT

13h

Zambie - Niger (Stade Levy Mwanawasa à Ndola)

16h

Tchad - Centrafrique (Stade olympique du Maréchal Idriss Déby Itno à N'Djamena)

19h

Burkina Faso - Éthiopie (Stade du 4 août à Ouagadougou)

Djibouti - Sierra Leone (Stade Larbi Zaouli à Casablanca)

Égypte - Guinée-Bissau (Stade international du Caire)

Ghana - Comores (Accra sports stadium)

Mali - Madagascar (Stade du 26 mars à Bamako)

Lundi 13 octobre

12h

Soudan du Sud - Togo (Stade de Djouba)

13h

Guinée Équatoriale - Liberia (Nouveau Stade de Malabo)

Sao Tomé-et-Principe - Malawi (Stade olympique de Sousse)

Tunisie - Namibie (Stade olympique Hammadi-Agrebi à Radès)

16h

Lesotho - Zimbabwe (Stade Peter Mokaba à Polokwane)

Cap-Vert - Eswatini (Stade national du Cap-Vert à Praia)

Maurice - Libye (Complexe sportif de Côte d'Or à Saint-Pierre)

Cameroun - Angola (Stade Omnisports Ahmadou-Ahidjo à Yaoundé)

Mardi 14 octobre

13h

Seychelles - Gambie (Complexe sportif de Côte d'Or, Saint-Pierre)

16h

Afrique du Sud - Rwanda (Stade Mbombela à Nelspruit)

Nigeria - Bénin (Stade international Godswill Akpabio à Uyo)

Guinée - Botswana (Stade Mohamed V à Casablanca)

Somalie - Mozambique (Complexe olympique Miloud Hadefi à Bir El Djir)

Algérie - Ouganda (Stade Hocine-Aït-Ahmed à Boukhalfa)

19h

RD Congo - Soudan (Stade des Martyrs à Kinshasa)

Sénégal - Mauritanie (Stade Abdoulaye Wade à Diamnadio)

Maroc - Congo (Complexe Sportif Prince-Moulay-Abdellah à Rabat)

Gabon - Burundi (Stade de Franceville)

Côte d'Ivoire - Kenya (Stade olympique d'Ebimpé)