Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 octobre 2025

revue de presse

Cameroun : Le dépouillement en cours, Biya toujours grand favori

Au Cameroun, le dépouillement des bulletins est en cours. Plus de huit millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président, dans un scrutin à un seul tour. À 92 ans, dont quarante-trois passés au pouvoir, Paul Biya demeure le grand favori. Doyen des chefs d’État en exercice dans le monde, il s’est présenté sous le signe de la stabilité et de la continuité.

Face à lui, onze candidats, parmi lesquels son ancien ministre Issa Tchiroma Bakary, dont la campagne, inattendue et populaire, a suscité un écho notable, en particulier dans le nord du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette élection, jugée plus animée que les précédentes, traduit un certain désir de renouveau, notamment au sein de la jeunesse. Mais nombre d’observateurs soulignent le poids d’un appareil d’État solidement maîtrisé par le président sortant. (Source Africanews)

Le Mali impose une caution de visa de 10 000 $ aux citoyens américains en réponse à la politique de visa de Trump

Le Mali a introduit une nouvelle politique de visa exigeant que les citoyens américains déposent une caution pouvant aller jusqu’à 10 000 dollars avant d’entrer dans le pays, en réponse directe à une mesure similaire appliquée par l’administration Trump contre les ressortissants maliens.

Le Mali a annoncé que les citoyens américains souhaitant obtenir un visa touristique ou d’affaires devront désormais déposer une caution pouvant aller jusqu’à 10 000 dollars, une réponse directe à une politique similaire introduite par l’administration Trump ciblant les ressortissants maliens.

Cette décision, confirmée dimanche par le ministère malien des Affaires étrangères, marque le dernier point d’éclair dans l’évolution des relations entre Washington et Bamako. (Source AfrikMag)

Niger : 21,7 milliards FCFA pour un projet industriel à Maradi

Le Niger soutient un projet du Groupe OLGA SARL combinant production et énergie solaire.

Le Conseil des ministres nigérien réuni sous la présidence du général Abdourahamane Tiani, a accordé les avantages du Code des investissements à la société Groupe OLGA SARL pour la construction et l’exploitation d’un complexe industriel et d’une centrale solaire de 50 MW à Maradi.

Selon le communiqué officiel, cette société à responsabilité limitée, dotée d’un capital de 10 millions de francs CFA, prévoit d’investir près de 21,76 milliards FCFA dans ce projet, qui s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour atteindre l’autosuffisance alimentaire et stimuler la production locale. (Source Apanews)

Patrick Herminie succède à Ramkalawan à la tête des Seychelles

Patrick Herminie, chef du parti United Seychelles, a remporté la présidentielle avec 52,7 % des voix, battant le président sortant Wavel Ramkalawan. Ce retour au pouvoir de l’ancien parti unique met fin à cinq années de gouvernance libérale. Porté par un discours axé sur la justice sociale et la souveraineté nationale, Herminie promet des « Seychelles meilleures ».

Les résultats officiels annoncés tôt dimanche par la Commission électorale confirment la victoire du United Seychelles (US), l’ancien parti unique qui avait dominé la vie politique de 1977 à 2020. Patrick Herminie succède à Wavel Ramkalawan, un prêtre anglican élu il y a cinq ans sur la promesse d’un changement politique durable. (Source Afrik.com)

Madagascar: Présidence de la République - Une tentative de coup de force dénoncée

« Une situation d'extrême gravité ». C'est ce qu'affirme la Présidence de la République, dans un communiqué publié hier sur sa page Facebook. Une missive dans laquelle l'institution présidentielle dénonce « une tentative de prise de pouvoir illégale et par la force, contraire à la Constitution et aux principes démocratiques ».

Le communiqué ajoute que « face à cette situation d'extrême gravité, le Président de la République, garant de l'unité nationale, condamne avec la plus grande fermeté cette tentative de déstabilisation et appelle l'ensemble des forces vives de la nation à faire bloc pour défendre l'ordre constitutionnel et la souveraineté nationale ». (Source L’Express de Madagascar)

Mondial 2026 - Le Ghana, cinquième qualifié africain et premier d'Afrique de l'Ouest

Le Ghana est devenu le premier pays de l'Afrique l'Ouest à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, après sa victoire 1-0, contre les Comores, dimanche, à Accra, à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet).

Derniers de leur groupe lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc et absents de cette 35e édition, les Black Stars ont pourtant créé la surprise en décrochant leur ticket pour la Coupe du monde, un exploit qui contraste avec leur échec africain. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Guinée: 60 personnes inculpées après une émeute meurtrière sur un site minier

Survenues le 4 octobre à Niagassola, dans le nord-est de la Guinée, sur le site de la société minière Weily Minning, la manifestation a fait deux morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Le parquet de Siguiri a annoncé l'inculpation de soixante personnes pour « incendie criminel », « vol » et « meurtre ».

Déférées la veille au parquet de Siguiri, dans le nord-est de la Guinée, 60 personnes ont été inculpées pour « incendie criminel », « vol » et « meurtre » à la suite des violences survenues lors de la manifestation du samedi 4 octobre contre les installations de la société minière Weily Mining qui exploite l'or de la mine de Niagassola, selon un communiqué de presse des services du procureur Ibrahima I. Camara publié vendredi 10 octobre. (Source RFI)

Présidentielle ivoirienne le 25 octobre : Des partis d’opposition appellent à manifester « tous les jours »

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire et le Parti des peuples africains annoncent qu’ils protesteront « jusqu’à la satisfaction des revendications par la tenue d’un dialogue politique ».



Les deux principaux partis d’opposition en Côte d’Ivoire ont appelé dimanche 12 octobre à manifester « tous les jours », pour réclamer notamment un dialogue politique, à moins de deux semaines de l’élection présidentielle de laquelle leurs candidats sont exclus.

Samedi, quelques centaines de personnes avaient répondu à un appel de l’opposition à marcher à Abidjan, mais la manifestation, qui avait été interdite par les autorités, a été dispersée par les forces de l’ordre à coups de gaz lacrymogène. Deux cent trente-sept personnes ont, par ailleurs, été interpellées, selon le ministère de l’intérieur. (Source Le Monde Afrique)

SUNU Bank Togo : Les syndicats haussent le ton

Face au licenciement controversé de 42 employés de SUNU Bank Togo, les principales centrales syndicales sont sorties de leur réserve samedi pour dénoncer ce qu'elles qualifient de « licenciement abusif et discriminatoire ».

Réunies en front commun, la CSTT, la GSA, l’UNSIT et la STT ont exigé la réintégration immédiate et sans condition des collaborateurs licenciés, faute de quoi des actions syndicales d’envergure seront déclenchées.

« Le vrai problème de SUNU BANK Togo relève exclusivement de la mauvaise gestion que les employeurs veulent aujourd’hui camoufler », accusent les centrales syndicales dans une déclaration conjointe. (Source Togonews)

Expo universelle Osaka 2025 : Le Moabi gabonais s’enracine dans la Forêt des Civilisations

Symbole d’un dialogue entre nature, culture et innovation, le Gabon a marqué de son empreinte l’Expo universelle 2025 à Osaka. Sous la conduite de la commissaire générale Nina Abouna, la délégation gabonaise a offert au monde une démonstration éloquente de son engagement en faveur de l’économie verte et de la préservation des savoirs ancestraux.

Le Moabi, mémoire vivante du Gabon à Osaka. Du 9 au 10 septembre, le Gabon a officiellement intégré à la Forêt des Civilisations un Moabi, essence emblématique de son patrimoine forestier. Ce geste fort, orchestré par Madame Nina Abouna, s’inscrit dans le cadre d’une installation artistique mondiale conçue par l’artiste tchèque Marck Noga, fondateur de Subfossil Oak. (Source GabonMediaTime)