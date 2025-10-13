Congo-Brazzaville: À Brazzaville, un début de saison des pluies peu intense, l'eau va-t-elle manquer?

13 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Loïcia Martial

Brazzaville, la capitale congolaise, connaît depuis un mois le début de la grande saison des pluies. Cependant, le rythme et l'intensité des précipitations laissent interrogateur, notamment dans les quartiers où l'eau coule au robinet par intermittence.

En un mois, Brazzaville, la capitale de la République du Congo, n'a enregistré que deux jours de pluie. Une situation qui est loin d'arranger des jeunes femmes qui habitent un quartier nord de la ville où s'approvisionner en eau est un véritable casse-tête. « Nous sommes normalement en saison des pluies, lance-t-elle. On devrait avoir des pluies abondantes, mais il ne pleut presque pas. On est surpris : pourquoi il ne pleut pas ? Ça doit être un problème de changement climatique. Il n'y a pas assez de pluies. Nous sommes dans un quartier où l'eau coule difficilement. Il ne pleut pas, il y a un problème d'eau. Les quelques rares forages du quartier sont noirs de monde ».

« Nous sommes en grande saison de pluies, apparemment, il ne pleut pas. Il fait chaud. Généralement, en saison de pluies, il pleut abondamment. Là, il n'y a pas de pluies. Ça nous dérange parce que nous sommes dans un quartier où il n'y a pas d'eau », déplore la seconde.

Un début de saison des pluies en « dents de scie »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un chef de famille a une théorie pour expliquer le manque de pluies : « Le rythme ou le retard des pluies est peut-être dû aux changements climatiques. Mais il faut beaucoup planter, notamment dans les zones qui se dessèchent. »

Les services de météo pointent, eux, un début de saison des pluies en « dents de scie ». Pour ces services, c'est dans les tout prochains jours qu'on sera fixé sur le rythme exact des précipitations des prochains mois.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.