Congo-Brazzaville: À Brazzaville, un début de saison des pluies peu intense, l'eau va-t-elle manquer?

Brazzaville, la capitale congolaise, connaît depuis un mois le début de la grande saison des pluies. Cependant, le rythme et l'intensité des précipitations laissent interrogateur, notamment dans les quartiers où l'eau coule au robinet par intermittence.

En un mois, Brazzaville, la capitale de la République du Congo, n'a enregistré que deux jours de pluie. Une situation qui est loin d'arranger des jeunes femmes qui habitent un quartier nord de la ville où s'approvisionner en eau est un véritable casse-tête. « Nous sommes normalement en saison des pluies, lance-t-elle. On devrait avoir des pluies abondantes, mais il ne pleut presque pas. On est surpris : pourquoi il ne pleut pas ? Ça doit être un problème de changement climatique. Il n'y a pas assez de pluies. Nous sommes dans un quartier où l'eau coule difficilement. Il ne pleut pas, il y a un problème d'eau. Les quelques rares forages du quartier sont noirs de monde ».

« Nous sommes en grande saison de pluies, apparemment, il ne pleut pas. Il fait chaud. Généralement, en saison de pluies, il pleut abondamment. Là, il n'y a pas de pluies. Ça nous dérange parce que nous sommes dans un quartier où il n'y a pas d'eau », déplore la seconde.

Un début de saison des pluies en « dents de scie »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un chef de famille a une théorie pour expliquer le manque de pluies : « Le rythme ou le retard des pluies est peut-être dû aux changements climatiques. Mais il faut beaucoup planter, notamment dans les zones qui se dessèchent. »

Les services de météo pointent, eux, un début de saison des pluies en « dents de scie ». Pour ces services, c'est dans les tout prochains jours qu'on sera fixé sur le rythme exact des précipitations des prochains mois.