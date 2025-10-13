Cameroun: Issa Tchiroma revendique la victoire présidentielle

L'élection présidentielle au Cameroun connaît un rebondissement majeur avec la déclaration officielle de l'Union Pour le Changement 2025. La plateforme de l'opposition a proclamé la victoire de son candidat, Issa Tchiroma Bakary, à l'issue du scrutin du 12 octobre 2025.

Dans une déclaration solennelle, la coalition affirme que les résultats remontant de tout le territoire national et de la diaspora dessinent un verdict sans appel. Le candidat consensuel du peuple aurait infligé une défaite écrasante au président sortant Paul Biya, avec des scores oscillant entre 60% et 80% dans de nombreux bureaux de vote.

L'Union Pour le Changement 2025 n'a pas manqué de dénoncer ce qu'elle qualifie de machine traditionnelle de fraude du parti-Etat au pouvoir. Malgré ces obstacles, le mouvement d'opposition assure que le peuple camerounais a tranché en faveur du changement. La déclaration appelle le président sortant à reconnaître sa défaite et à adresser promptement ses félicitations au vainqueur. Elle enjoint également aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité de respecter la volonté populaire exprimée dans les urnes.

Dans un ton à la fois ferme et mobilisateur, l'Union Pour le Changement invite les Camerounais à rester unis pour défendre vigoureusement cette victoire qu'elle juge historique. Cette proclamation intervient dans un contexte politique particulièrement tendu, alors que les résultats officiels du Conseil constitutionnel se font encore attendre.

La situation politique au Cameroun semble entrer dans une phase décisive qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire contemporaine du pays. Les prochaines heures s'annoncent cruciales pour la suite du processus démocratique, alors que la communauté internationale observe avec attention l'évolution de la situation dans cette nation d'Afrique centrale.